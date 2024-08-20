Подорвался на мине. На СВО погиб боец из Тюменской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Военный комиссар Омутинского, Юргинского и Армизонского районов Александр Филипенко передал соболезнования родным и близким погибшего. Он сообщил, что, согласно официальной информации Минобороны, военнослужащий погиб 28 июля в результате минно-взрывного ранения, полученного при выполнении боевых задач.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина он был награжден медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».