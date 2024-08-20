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Боец из Тюменской области подорвался на мине в зоне СВО

Подорвался на мине. На СВО погиб боец из Тюменской области

20 августа 2024, 12:39
Фото: 1MI

Боец из Тюменской области подорвался на мине в зоне СВО

На СВО погиб тюменец Анатолий Диль. Сегодня, 20 августа, в д. Яровое его проводили в последний путь.

Военный комиссар Омутинского, Юргинского и Армизонского районов Александр Филипенко передал соболезнования родным и близким погибшего. Он сообщил, что, согласно официальной информации Минобороны, военнослужащий погиб 28 июля в результате минно-взрывного ранения, полученного при выполнении боевых задач.

Фото: Армизон72
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Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина он был награжден медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».

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