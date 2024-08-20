Памятка для родителей. Как в Тюменской области записать детей в кружки и секции

Posted 20 августа, 11:23
Published 20 августа, 11:23
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Срок приема в рамках первого этапа — до 1 сентября.
Зачисление доступно с помощью Навигатора дополнительного образования Тюменской области. (https://edo.72to.ru/)
Родители могут подать несколько заявок на бюджетные места в различные учреждения дополнительного образования:
Все поступившие заявки регистрируются в системе в порядке очередности. На первом этапе каждый ребёнок зачисляется только по одному из поданных заявлений.
Как записать ребенка на обучение:
Информация о статусе заявления будет отражена в личном кабинете Навигатора в разделе «Заявки».