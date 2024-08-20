Памятка для родителей. Как в Тюменской области записать детей в кружки и секции

Днем ранее в Тюменской области начался первый этап приема детей в учреждения дополнительного образования. Как записать ребенка на бесплатное обучение в кружках и секциях с помощью Навигатора дополнительного образования, рассказали региональном депцифры.

Срок приема в рамках первого этапа — до 1 сентября. Зачисление доступно с помощью Навигатора дополнительного образования Тюменской области. (https://edo.72to.ru/) Родители могут подать несколько заявок на бюджетные места в различные учреждения дополнительного образования: спортивную школу;

детско-юношеский центр;

школу искусств и т. д. Все поступившие заявки регистрируются в системе в порядке очередности. На первом этапе каждый ребёнок зачисляется только по одному из поданных заявлений. Как записать ребенка на обучение: Авторизоваться с подтвержденной* записью портала госуслуг.

Выбрать программу обучения (в разделе «Программы» или «Организации» или через «Поиск» на главной странице).

Нажать кнопку «Записаться», проверить заполнение всех полей и отправить заявление (если ребенка нужно записать в определенную группу, нажмите кнопку «Записаться в группу»). Информация о статусе заявления будет отражена в личном кабинете Навигатора в разделе «Заявки».