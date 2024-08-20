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Posted 20 августа, 11:23

Published 20 августа, 11:23

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Памятка для родителей. Как в Тюменской области записать детей в кружки и секции

Памятка для родителей. Как в Тюменской области записать детей в кружки и секции

20 августа 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Днем ранее в Тюменской области начался первый этап приема детей в учреждения дополнительного образования. Как записать ребенка на бесплатное обучение в кружках и секциях с помощью Навигатора дополнительного образования, рассказали региональном депцифры.

Срок приема в рамках первого этапа — до 1 сентября.

Зачисление доступно с помощью Навигатора дополнительного образования Тюменской области. (https://edo.72to.ru/)

Родители могут подать несколько заявок на бюджетные места в различные учреждения дополнительного образования:

  • спортивную школу;
  • детско-юношеский центр;
  • школу искусств и т. д.

Все поступившие заявки регистрируются в системе в порядке очередности. На первом этапе каждый ребёнок зачисляется только по одному из поданных заявлений.

Как записать ребенка на обучение:

  • Авторизоваться с подтвержденной* записью портала госуслуг.
  • Выбрать программу обучения (в разделе «Программы» или «Организации» или через «Поиск» на главной странице).
  • Нажать кнопку «Записаться», проверить заполнение всех полей и отправить заявление (если ребенка нужно записать в определенную группу, нажмите кнопку «Записаться в группу»).

Информация о статусе заявления будет отражена в личном кабинете Навигатора в разделе «Заявки».

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