Опрокинулся в кювет. На тюменской трассе в ДТП серьезно пострадал пенсионер

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
«Водитель получил тяжелую травму, он доставлен в больницу. 53-летний сын дедушки не пострадал. Предварительно установлено, что люди ехали из Кургана к себе домой в село Исетское», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
На дороге временно ограничено движение, оно организовано в реверсивном режиме. Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего. Также был направлен запрос в региональный департамент здравоохранения для получения дополнительной информации.
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью произошло массовое ДТП. Известно, что грузовик врезался в легковые автомобили, стоявшие перед пешеходным переходом. В результате столкновения одну из машин отбросило на автобус «Тюмень-Якуши».