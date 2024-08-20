Опрокинулся в кювет. На тюменской трассе в ДТП серьезно пострадал пенсионер

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью произошло массовое ДТП. Известно, что грузовик врезался в легковые автомобили, стоявшие перед пешеходным переходом. В результате столкновения одну из машин отбросило на автобус «Тюмень-Якуши».