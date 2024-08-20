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На тюменской трассе в ДТП серьезно пострадал пенсионер

Опрокинулся в кювет. На тюменской трассе в ДТП серьезно пострадал пенсионер

20 августа 2024, 11:39
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На тюменской трассе в ДТП серьезно пострадал пенсионер

На 116-м километре автодороги Курган — Тюмень пенсионер из Исетского района попал в ДТП. 79-летний мужчина управлял автомобилем «Нива», который съехал в кювет и опрокинулся.
Сюжет
ДТП
«Водитель получил тяжелую травму, он доставлен в больницу. 53-летний сын дедушки не пострадал. Предварительно установлено, что люди ехали из Кургана к себе домой в село Исетское», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
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На дороге временно ограничено движение, оно организовано в реверсивном режиме. Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего. Также был направлен запрос в региональный департамент здравоохранения для получения дополнительной информации.

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью произошло массовое ДТП. Известно, что грузовик врезался в легковые автомобили, стоявшие перед пешеходным переходом. В результате столкновения одну из машин отбросило на автобус «Тюмень-Якуши».

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