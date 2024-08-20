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Posted 20 августа, 08:54

Published 20 августа, 08:54

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Нефтегазовый кластер помогает развивать сотрудничество между своими участниками

Нефтегазовый кластер помогает развивать сотрудничество между своими участниками

20 августа 2024, 08:54
Фото: nashgorod.ru
Выстраивание кооперации между предприятиями юга Тюменской области внутри Нефтегазового кластера помогает развивать экономику. Об этом рассказал директор по развитию кластера Александр Васильев.
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области/телеграм

Если необходимые компетенции для решения конкретной задачи есть у участников кластера, кластер в первую очередь рассматривает их для выполнения запроса, будь то запрос от компании-недропользователя или производственной/сервисной компании. Кластер сопоставляет эти запросы с технологическими возможностями и компетенциями организаций, уже локализованных в регионе.

«С одной стороны, кластер помогает решать сложные задачи, стоящие перед заказчиками, и повышать эффективность разработки месторождений. С другой стороны, кластер стремится максимально задействовать региональные кооперационные цепочки на всех этапах», — пояснил Александр Васильев.

Следует отметить, что кооперационные цепочки чаще всего выстраиваются по инициативе самого бизнеса. Кластер выступает в качестве коммуникационной площадки, где он помогает формализовать запросы, находит подходящие решения и организует взаимодействие между участниками. В некоторых случаях кластер полностью курирует проект от выявления потребности до последующего сопровождения.

Таким образом, через развитие кооперационных цепочек внутри нефтегазового кластера регион получает такие социально-экономические эффекты, как создание новых рабочих мест, развитие новых компетенций, появление новых компаний на территории региона и рост налоговых отчислений в бюджет.

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