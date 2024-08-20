Нефтегазовый кластер помогает развивать сотрудничество между своими участниками

Если необходимые компетенции для решения конкретной задачи есть у участников кластера, кластер в первую очередь рассматривает их для выполнения запроса, будь то запрос от компании-недропользователя или производственной/сервисной компании. Кластер сопоставляет эти запросы с технологическими возможностями и компетенциями организаций, уже локализованных в регионе.