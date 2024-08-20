nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Эксперт предложил решение проблемы с нехваткой учителей и воспитателей в Тюмени.

Нечеловеческий труд. Как решить проблему нехватки учителей и воспитателей в Тюмени?

20 августа 2024, 07:14
Фото: 1MI
Эксперт предложил решение проблемы с нехваткой учителей и воспитателей в Тюмени.

Эксперт предложил решение проблемы с нехваткой учителей и воспитателей в Тюмени

В Тюменской области в преддверии начала учебного года не хватает более 300 педагогов. Также в детских садах жалуются на постоянную текучку кадров. Можно ли сделать эти профессии привлекательными, а не дефицитными?

Каторга, а не работа

Работу учителя или воспитателя сейчас сложно назвать привлекательной. За 62 тысячи рублей в месяц (средняя зарплата учителя в регионе по данным Росстата) приходится всю жизнь отдавать школе. Или за 57 тысяч рублей (средняя зарплата воспитателя в регионе по данным Росстата) сутками нянчится с малышами.

При том, по данным городской администрации, средняя зарплата в Тюмени — 99 тысяч рублей. А учителям и воспитателям приходится работать сверх нормы, чтобы получать хотя бы среднюю, по своей специальности, зарплату. Как говорит доктор экономических наук Леонид Вараксин, механизм оплаты труда в педагогической сфере давно нарушен.

«Это следствие того, что В 2005 году полномочия по регулированию вопросов определения размеров и условий оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций были переданы органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и образовательным организациям», — говорит эксперт.

При том, повсеместное повышение зарплат — процесс сложный, требующий разработки соответствующей документации. Однако это не единственный способ, который может сделать работу педагога более привлекательной и решить проблему дефицита кадров. Своими предложениями по урегулированию вопроса с «Нашим городом» поделился HR-менеджер Роман Бекин.

Уроков не будет: в школах Тюменской области не хватает более 300 учителей
Узнать подробнее

Льготы и статус

Специалист говорит о том, что нужно увеличивать сумму единовременных пособий и создавать новые льготные программы для педагогов.

«За примером далеко можно не идти, а этом году в Свердловской области с 1 сентября аж в три раза увеличили сумму пособия для молодых специалистов. У нас суммы выплат варьируются от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости от муниципалитета. Так в Тюменском районе платят в районе 60 тысяч. В Свердловской же области сельским теперь будут выделять 150 тысяч рублей, а работникам других территорий — 100 тысяч», — указывает Бекин.

К тому же в Тюменской области работники сферы образования могут получать соцвыплаты и займы на покупку жилья, однако они составляют не более 1 миллиона рублей, чего, по мнению специалиста, недостаточно с учетом нынешних цен на недвижимость. А получить льготу могут педагогические работники, которые проработали в образовательных организациях региона не менее 10 лет.

«У нас много говорят о том, что необходимо разработать льготную ипотечную программу для педагогов, в том числе и молодых. Тюменская область может стать одним из первых регионов, где такую программу можно развернуть, почему бы и нет? Спрос на вакансии, где сотрудникам обещают более комфортные условия покупки жилья выше. Я полагаю, что программа для педагогов станет драйвером закрытия кадрового голода в области», — считает менеджер.

Также Бекин говорит о том, что важно в рамках региона, укреплять статус педагога. Ведь сейчас учителя и воспитатели не пользуются былым уважением и авторитетом, их профессии в обществе уже не считаются престижными и доходными.

«У нас сейчас педагоги — обслуживающий персонал. К ним так относятся дети и их родители. Это большая проблема, которая должна решаться, прежде всего, внутри коллектива, то есть в школе», — говорит специалист.

Педагог, как и сотрудник любой другой сферы, не должен сталкиваться с унижениями и ущемлением прав, в коллективе он должен ощущать поддержку, что отчасти пойдет на пользу внутреннему укреплению статуса.

В Росстате посчитали зарплаты тюменских педагогов
Узнать подробнее

Качественная и активная работа профсоюзов

Во многом работа по укреплению статуса педагога, как и защита его прав, может реализовываться профсоюзами. И решение конфликтных ситуаций должно проходить при участие представителей такой организации.

«У нас хватает конфликтов. Вон уволили педагога-организатора из-за фотографий. Почему ее никто не защитил? Она ведь не нарушила ни один закон и соблюдала условия труда. Если бы в этом случае за нее вступился профсоюз, причем публично, многим педагогам это бы вселило надежду. Но пока любой человек может найти какие-то фотографии или высказывания учителя которые ему не нравятся и публично обвинить человека, вынудив уволиться. Вы бы сами стали работать с таким риском?», — предлагает порассуждать HR.

Он уверен, что в школах и детских садах не хватает сотрудников, которые бы занимались качественной работой с кадрами и защитой прав сотрудников. Ведь одно из наиболее значимых условий в любой профессии — уверенность в безопасности и завтрашнем дне.

Читайте также:
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитателиСколько зарабатывают учителя и воспитатели в Тюмени?Власти опубликовали список самых востребованных специалистов в Тюменской области
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Педагоги#Воспитатели#Льготы#Дефицит#Дефицит учителей
Подпишитесь
Права для богатых? Обучение в тюменских автошколах подорожает на 20-50%
Сегодня, 06:10
Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд
Вчера, 07:46
Тюменские таксисты в сентябре могут остаться без работы
Сегодня, 04:37
Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?
Вчера, 06:10
Редчайший гриб-хищник Гиднеллум Пека нашли тюменские грибники
Сегодня, 05:49
Зачем ваши дети нужны? Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске срочников
Сегодня, 06:46