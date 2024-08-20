Нечеловеческий труд. Как решить проблему нехватки учителей и воспитателей в Тюмени?

К тому же в Тюменской области работники сферы образования могут получать соцвыплаты и займы на покупку жилья, однако они составляют не более 1 миллиона рублей, чего, по мнению специалиста, недостаточно с учетом нынешних цен на недвижимость. А получить льготу могут педагогические работники, которые проработали в образовательных организациях региона не менее 10 лет.