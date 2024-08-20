На форуме «Армия-2024» НОВИКОМ нарастил поддержку ведущих промышленных компаний

Согласно данным, предоставленным председателем правления банка НОВИКОМ, куратором Воронежского отделения СоюзМаш России Еленой Георгиевой, в Российской Федерации предприятия ОПК выполняют функцию мощных драйверов технологического развития. В ходе мероприятия НОВИКОМ, обладающий ресурсной базой и имеющий экспертизу для обеспечения их деятельности, продемонстрировал эти приоритеты в подписанных новых контрактах и в инициативах по совершенствованию финансовых инструментов для ОПК России. В текущем году НОВИКОМ вышел на форум с обновленным брендом, полностью соответствующим целям банка по поддержке инженерной школы Российской Федерации.