Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В ходе форума «Армия-2024» банк НОВИКОМ и предприятия из большинства холдингов госкорпорации «Ростех» подписали соглашения. Среди них — холдинг «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн «Радиоэлектронные технологии» и прочие.
Как сообщает newstracker.ru, в течение трех дней форума были подписаны соглашения на общую сумму 70 миллиардов рублей.
На деловых мероприятиях «Армии-2024» НОВИКОМ поделился экспертизой по финансированию проектов в промышленной отрасли. На панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» поднимались вопросы необходимости инвестпроектов и мер поддержки для модернизации отраслевых предприятий.
Перечисляя социально значимые события, произошедшие на «Армии-2024», необходимо упомянуть о том, что несколько топовых промпредприятий решили стать участниками мотивационной программы «Развитие». Ее целью является устранение насущной проблемы кадрового голода в российской отрасли промышленности.
Семь компаний, в штате которых трудятся свыше 6 тысяч человек, подписали соглашения с банком НОВИКОМ на полях форума.
Согласно данным, предоставленным председателем правления банка НОВИКОМ, куратором Воронежского отделения СоюзМаш России Еленой Георгиевой, в Российской Федерации предприятия ОПК выполняют функцию мощных драйверов технологического развития. В ходе мероприятия НОВИКОМ, обладающий ресурсной базой и имеющий экспертизу для обеспечения их деятельности, продемонстрировал эти приоритеты в подписанных новых контрактах и в инициативах по совершенствованию финансовых инструментов для ОПК России. В текущем году НОВИКОМ вышел на форум с обновленным брендом, полностью соответствующим целям банка по поддержке инженерной школы Российской Федерации.