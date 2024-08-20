nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

На форуме «Армия-2024» НОВИКОМ нарастил поддержку ведущих промышленных компаний

На форуме «Армия-2024» НОВИКОМ нарастил поддержку ведущих промышленных компаний

20 августа 2024, 07:15
Активно работая в течение трех дней международного военно-технического форума «Армия-2024», дочерний банк «Ростеха» НОВИКОМ заключил контракты с крупными промышленными предприятиями на общую сумму 70 млрд рублей.

В ходе форума «Армия-2024» банк НОВИКОМ и предприятия из большинства холдингов госкорпорации «Ростех» подписали соглашения. Среди них — холдинг «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн «Радиоэлектронные технологии» и прочие.

Как сообщает newstracker.ru, в течение трех дней форума были подписаны соглашения на общую сумму 70 миллиардов рублей.

На деловых мероприятиях «Армии-2024» НОВИКОМ поделился экспертизой по финансированию проектов в промышленной отрасли. На панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» поднимались вопросы необходимости инвестпроектов и мер поддержки для модернизации отраслевых предприятий.

Перечисляя социально значимые события, произошедшие на «Армии-2024», необходимо упомянуть о том, что несколько топовых промпредприятий решили стать участниками мотивационной программы «Развитие». Ее целью является устранение насущной проблемы кадрового голода в российской отрасли промышленности.

Семь компаний, в штате которых трудятся свыше 6 тысяч человек, подписали соглашения с банком НОВИКОМ на полях форума.

Согласно данным, предоставленным председателем правления банка НОВИКОМ, куратором Воронежского отделения СоюзМаш России Еленой Георгиевой, в Российской Федерации предприятия ОПК выполняют функцию мощных драйверов технологического развития. В ходе мероприятия НОВИКОМ, обладающий ресурсной базой и имеющий экспертизу для обеспечения их деятельности, продемонстрировал эти приоритеты в подписанных новых контрактах и в инициативах по совершенствованию финансовых инструментов для ОПК России. В текущем году НОВИКОМ вышел на форум с обновленным брендом, полностью соответствующим целям банка по поддержке инженерной школы Российской Федерации.

Подпишитесь
Права для богатых? Обучение в тюменских автошколах подорожает на 20-50%
Сегодня, 06:10
Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд
Вчера, 07:46
Тюменские таксисты в сентябре могут остаться без работы
Сегодня, 04:37
Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?
Вчера, 06:10
Редчайший гриб-хищник Гиднеллум Пека нашли тюменские грибники
Сегодня, 05:49
Зачем ваши дети нужны? Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске срочников
Сегодня, 06:46