«Мелодия» возобновит выпуск виниловых пластинок

Объем финансирования проекта составит примерно 150 млн рублей. Эти средства предназначены для приобретения производственных площадей, оборудования, а также сырья. Кричевский также отметил, что на заводе установят производственные линии Allegro II, которые сейчас выпускаются в Гонконге. Оборудование будет доставлено через Китай и некоторые страны Европы.