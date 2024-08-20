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Published Сегодня, 18:31

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«Мелодия» возобновит выпуск виниловых пластинок

«Мелодия» возобновит выпуск виниловых пластинок

20 августа 2024, 18:31
Фото: Изображение Midjourney
Компания «Мелодия», являющаяся старейшим производителем виниловых пластинок в России, планирует возобновить свое производство.

Как сообщил гендиректор компании Андрей Кричевский, новый завод по выпуску пластинок будет располагаться в Новосибирске. Акционерное общество «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» уже прошло регистрацию, и данные об этом были внесены в ЕГРЮЛ в августе текущего года, сообщает newia.ru.

Объем финансирования проекта составит примерно 150 млн рублей. Эти средства предназначены для приобретения производственных площадей, оборудования, а также сырья. Кричевский также отметил, что на заводе установят производственные линии Allegro II, которые сейчас выпускаются в Гонконге. Оборудование будет доставлено через Китай и некоторые страны Европы.

Кроме того, уточняется, что завод начнет свою деятельность не раньше первой половины 2025 года. Прогнозируемый объем выпуска продукции составит 100 тысяч единиц в год.

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