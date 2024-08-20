«Мелодия» возобновит выпуск виниловых пластинок

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Как сообщил гендиректор компании Андрей Кричевский, новый завод по выпуску пластинок будет располагаться в Новосибирске. Акционерное общество «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» уже прошло регистрацию, и данные об этом были внесены в ЕГРЮЛ в августе текущего года, сообщает newia.ru.
Объем финансирования проекта составит примерно 150 млн рублей. Эти средства предназначены для приобретения производственных площадей, оборудования, а также сырья. Кричевский также отметил, что на заводе установят производственные линии Allegro II, которые сейчас выпускаются в Гонконге. Оборудование будет доставлено через Китай и некоторые страны Европы.
Кроме того, уточняется, что завод начнет свою деятельность не раньше первой половины 2025 года. Прогнозируемый объем выпуска продукции составит 100 тысяч единиц в год.