Лето возвращается: в Тюмени сегодня потеплеет до +23

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В Тюмени 20 августа синоптики обещают небольшой дождь в течение дня, переменную облачность. Утром термометры покажут +12…+18, к полудню воздух прогреется до +19…+21, в вечерние часы ожидается +12…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:15, закат в 20:07, продолжительность дня 14 часов 52 минуты.
В Тобольске 20 августа синоптики обещают дожди в течение дня, облачную с прояснениями погода. Утром ожидается +12…+18, днем до +20…+21, в ночные часы температура воздуха составит +12…+15. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:00, закат в 20:00, продолжительность дня 15 часов.
В Ишиме 20 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь в первой половине дня, после обеда осадков не ожидается. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +11…+20, в ночью ожидается +11…+13. Скорость ветра составит 3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:02, закат в 19:48, продолжительность дня 14 часов 46 минут.