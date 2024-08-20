nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:02

Published Сегодня, 01:02

Modified Сегодня, 01:02

Updated Сегодня, 01:02

В Тюмени 20 августа потеплеет до +21

Лето возвращается: в Тюмени сегодня потеплеет до +23

20 августа 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени 20 августа потеплеет до +21

На юге Тюменской области во вторник, 20 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром метеорологи прогнозируют туман. Днем температура воздуха составит +18…+23, в темное время суток термометры покажут +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 20 августа синоптики обещают небольшой дождь в течение дня, переменную облачность. Утром термометры покажут +12…+18, к полудню воздух прогреется до +19…+21, в вечерние часы ожидается +12…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:15, закат в 20:07, продолжительность дня 14 часов 52 минуты.

Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?
Узнать подробнее

В Тобольске 20 августа синоптики обещают дожди в течение дня, облачную с прояснениями погода. Утром ожидается +12…+18, днем до +20…+21, в ночные часы температура воздуха составит +12…+15. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:00, закат в 20:00, продолжительность дня 15 часов.

В Ишиме 20 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь в первой половине дня, после обеда осадков не ожидается. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +11…+20, в ночью ожидается +11…+13. Скорость ветра составит 3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:02, закат в 19:48, продолжительность дня 14 часов 46 минут.

Читайте также:
Присядет надолго: в Тюменской области мужчина насмерть забил родственника граблямиВ Тюмени парализовано движение на улице ЗапольнойЕе смерть шокировала Тюмень и всю страну. Три года со смерти Насти Муравьевой
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
Ее смерть шокировала Тюмень и всю страну. Три года со смерти Насти Муравьевой
Вчера, 12:54
Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд
Вчера, 07:46
Самое время бежать в салон? К осени в Тюмени вновь подорожают китайские машины
Вчера, 09:59
Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?
Вчера, 06:10
Подъездные войны. Как тюменцам разрешать конфликты лестничных клеток?
Вчера, 08:25
Уехал в тайне от семьи: в Нью-Йорке погиб боец СВО из Тюмени
Вчера, 12:53