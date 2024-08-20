Какие квартиры выгоднее покупать в Тюмени?

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Отмечается, что в прошлом месяце в Тюмени цена за квадратный метр многокомнатных квартир составила 102 344 рубля. Показатель увеличился на 3,28% по сравнению с прошлым месяцем, отметили специалисты агентства недвижимости «Этажи».
При этом самый дорогой квадратный метр у квартир с одной комнатой. Средняя стоимость составляет 134 649 рублей. Это в несколько раз больше, чем стоимость квадрата в многокомнатных квартирах.
Что ждет рынок недвижимости Тюмени во второй половине 2024 года?
Ранее «Наш город» писал о том, что здание стоимостью более 1 миллиарда рублей выставили на продажу в Тюмени.