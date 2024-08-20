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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Какие квартиры выгоднее покупать в Тюмени?

Какие квартиры выгоднее покупать в Тюмени?

20 августа 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени выгоднее всего приобретать многокомнатные квартиры. Дело в том, что там цена за квадратный метр в разы ниже, чем у другого жилья. Об этом изданию URA.RU рассказали аналитики АН «Этажи».

Отмечается, что в прошлом месяце в Тюмени цена за квадратный метр многокомнатных квартир составила 102 344 рубля. Показатель увеличился на 3,28% по сравнению с прошлым месяцем, отметили специалисты агентства недвижимости «Этажи».

При этом самый дорогой квадратный метр у квартир с одной комнатой. Средняя стоимость составляет 134 649 рублей. Это в несколько раз больше, чем стоимость квадрата в многокомнатных квартирах.

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Здание стоимостью более 1 миллиарда рублей выставили на продажу в Тюмени
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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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