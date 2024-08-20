Есть пострадавшие. Под Тюменью произошло массовое ДТП

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
«Массовое ДТП произошло сегодня на 10-м километре автодороги Тюмень-Криводанова под Тюменью. Столкнулись сразу 6 автомобилей», — сообщается в Тelegram-канале пресс-службы регионального управления ГАИ.
Известно, что грузовик врезался в легковые автомобили, стоявшие перед пешеходным переходом. В результате столкновения одну из машин отбросило на автобус «Тюмень-Якуши». Пассажиры не пострадали, а водитель одного из легковушек получил травмы.
Ранее «Наш город» писал, что Тюмень попала в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими. В области на 100 тысяч жителей приходится 106,2 погибших или раненых. По этому показателю Тюменская область находится на втором месте с конца.