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Под Тюменью произошло массовое ДТП с участием шести машин

Есть пострадавшие. Под Тюменью произошло массовое ДТП

20 августа 2024, 10:14
Фото: 1MI

Под Тюменью произошло массовое ДТП с участием шести машин

На трассе «Тюмень — Криводаново» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей, грузовика и автобуса.
Сюжет
ДТП
«Массовое ДТП произошло сегодня на 10-м километре автодороги Тюмень-Криводанова под Тюменью. Столкнулись сразу 6 автомобилей», — сообщается в Тelegram-канале пресс-службы регионального управления ГАИ.
Фото: Telegram — канал «ГИБДД Тюменской области»
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Известно, что грузовик врезался в легковые автомобили, стоявшие перед пешеходным переходом. В результате столкновения одну из машин отбросило на автобус «Тюмень-Якуши». Пассажиры не пострадали, а водитель одного из легковушек получил травмы.

Ранее «Наш город» писал, что Тюмень попала в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими. В области на 100 тысяч жителей приходится 106,2 погибших или раненых. По этому показателю Тюменская область находится на втором месте с конца.

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