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В Тюмени продают трехуровневую квартиру с хаммамом и бассейном

Есть хаммам и бассейн: в Тюмени продают трехуровневую квартиру площадью 500 квадратов

20 августа 2024, 06:32
Фото: 1MI

В Тюмени продают трехуровневую квартиру с хаммамом и бассейном

Трехуровневую квартиру площадью 500 квадратных метров выставили на продажу в Тюмени за 38,9 миллиона рублей. Дорогостояща недвижимости расположена в доме по улице Республики, 156/1.
«Продается эксклюзивная квартира в самом центре города. Три уровня, продуманные планировочные решения: кухня и холл по 50 квадратных метров, два санузла, хаммам, сауна, бассейн, пять спален, четыре балкона. Свой вход в дом через общий подъезд, имеется личный закрытый паркинг на две машины», — указано в опубликованном на сайте недвижимости объявлении.
Фото: Этажи

Собственник заверяет, что в отделке использованы только элитные строительные материалы. Лестница выполнена из мрамора под заказ по дизайн-проекту. Квартира меблирована — вместе с мебелью новому собственнику квартиру продадут за 42,9 миллиона рублей.

Фото: Этажи
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