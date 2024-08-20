Есть хаммам и бассейн: в Тюмени продают трехуровневую квартиру площадью 500 квадратов

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
«Продается эксклюзивная квартира в самом центре города. Три уровня, продуманные планировочные решения: кухня и холл по 50 квадратных метров, два санузла, хаммам, сауна, бассейн, пять спален, четыре балкона. Свой вход в дом через общий подъезд, имеется личный закрытый паркинг на две машины», — указано в опубликованном на сайте недвижимости объявлении.
Собственник заверяет, что в отделке использованы только элитные строительные материалы. Лестница выполнена из мрамора под заказ по дизайн-проекту. Квартира меблирована — вместе с мебелью новому собственнику квартиру продадут за 42,9 миллиона рублей.