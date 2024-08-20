Денис Буцаев: РЭО проведет в Казани выставку «Зеленый квадрат»

Согласно заявлению PR-директора РЭО Дмитрия Бойко, экспонаты «Зеленого квадрата» являются не просто художественными работами, в числе которых есть объекты в стиле современного хай-тека, мифические существа и апокалиптические образы. Все они наделены глубоким смыслом и отражают одну из животрепещущих проблем экологии — пирамида из отходов пластика «Рукотворное чудо света» показывает, что такой стройматериал, как полимеры, стоит применять повторно для экономии природных ресурсов. Арт-объект «Большая вода», вызывающий чувство страха, создан под впечатлением от тех бед, которые возникают в связи с загрязнением океана пластиком. Яркий «Амурский Тигр» акцентирует внимание гостей выставки на проблеме сокращения популяции этого прекрасного животного.