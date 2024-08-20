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Денис Буцаев: РЭО проведет в Казани выставку «Зеленый квадрат»

Денис Буцаев: РЭО проведет в Казани выставку «Зеленый квадрат»

20 августа 2024, 17:22
Фото: reo.ru
В столице Республики Татарстан Российский экологический оператор (РЭО) откроет выставку «Зеленый квадрат». Арт-объекты экспозиции, изготовленные из вторичного сырья, посвящены экологическим проблемам.

По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, 32 арт-объекта, создатели которых вдохновились тематикой экологических проблем и влияния человека на природу, вошли в экспозицию выставки «Зеленый квадрат» в Казани. Целью проекта РЭО является привлечение внимания жителей к темам охраны природы, важности сбора и переработки мусора и построения экономики замкнутого цикла.

Экспонаты выставки «Зеленый квадрат» впервые увидели свет в Крыму 26–28 июля в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». В августе арт-объекты перевезли в город Мелитополь, информирует inkazan.ru.

Согласно заявлению PR-директора РЭО Дмитрия Бойко, экспонаты «Зеленого квадрата» являются не просто художественными работами, в числе которых есть объекты в стиле современного хай-тека, мифические существа и апокалиптические образы. Все они наделены глубоким смыслом и отражают одну из животрепещущих проблем экологии — пирамида из отходов пластика «Рукотворное чудо света» показывает, что такой стройматериал, как полимеры, стоит применять повторно для экономии природных ресурсов. Арт-объект «Большая вода», вызывающий чувство страха, создан под впечатлением от тех бед, которые возникают в связи с загрязнением океана пластиком. Яркий «Амурский Тигр» акцентирует внимание гостей выставки на проблеме сокращения популяции этого прекрасного животного.

Авторами экспонатов «Зеленого квадрата» являются финалисты проведенного в текущем году одноименного конкурса, который организовали РЭО и арт-кластер «Таврида».

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