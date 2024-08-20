Будут ливни и грозы: на Тюмень надвигается непогода

В Тюмени в среду метеорологи обещают грозы и дожди, ветер до 7-9 м/с и +13…+21. В четверг, 22 августа, на областную столицу обрушатся ливни — ожидается выпадение практически половины месячной нормы осадков (более 20 мм). Также вероятны грозы. Максимальная температура воздуха составит +14…+18. По прогнозам метеорологов, дождливая погода сохранится до конца этой недели.