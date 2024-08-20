Будут ливни и грозы: на Тюмень надвигается непогода

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По данным синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, температура воздуха днем составит +17….+22, в вечерние часы +8…+12.
В Тюмени в среду метеорологи обещают грозы и дожди, ветер до 7-9 м/с и +13…+21. В четверг, 22 августа, на областную столицу обрушатся ливни — ожидается выпадение практически половины месячной нормы осадков (более 20 мм). Также вероятны грозы. Максимальная температура воздуха составит +14…+18. По прогнозам метеорологов, дождливая погода сохранится до конца этой недели.
Ранее «Наш Город» писал, что синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на сентябрь. По информации метеорологов, первая неделя сентября в Тюмени ожидается теплой.