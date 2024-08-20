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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Будут ливни и грозы: на Тюмень надвигается непогода

20 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области. По прогнозам метеорологов, в среду и четверг, 21 и 22 августа, на территории региона ожидаются грозы, ливневые дожди, туманы и штормовой ветер с порывами до 16-17 м/с. Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 23 августа.

По данным синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, температура воздуха днем составит +17….+22, в вечерние часы +8…+12.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени в среду метеорологи обещают грозы и дожди, ветер до 7-9 м/с и +13…+21. В четверг, 22 августа, на областную столицу обрушатся ливни — ожидается выпадение практически половины месячной нормы осадков (более 20 мм). Также вероятны грозы. Максимальная температура воздуха составит +14…+18. По прогнозам метеорологов, дождливая погода сохранится до конца этой недели.

Фото: gismeteo.ru

Ранее «Наш Город» писал, что синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на сентябрь. По информации метеорологов, первая неделя сентября в Тюмени ожидается теплой.

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