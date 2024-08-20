Аномальный сентябрь: синоптики рассказали, каким будет первый месяц осени в Тюмени

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
«Самыми теплыми мегаполисами сезона окажутся Сочи, Махачкала, Краснодар, Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и Саратов. Самыми холодными — Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Пермь», — указано в сообщении сервиса «Яндекс. Погода».
По предварительным прогнозам, в Тюменской области первый месяц осени порадует жителей региона теплом. В течение первой декады, по данным синоптиков «Яндекс.Погода» среднесуточная температура воздуха составит +13…+19. Количество осадков для всех регионов останется в пределах климатической нормы — ожидается лишь один дождливый день.
Вторая декада месяца начнется с похолодания и дождей — температура воздуха опустится до +3….+5. Среднесуточные значения составят +4…+9.
По данным сервиса world-weather.ru, в сентябре на протяжении первых двух декад дневная температура воздуха не будет опускаться ниже +14…+15. В начале месяца, 2 сентября, столбики термометров и вовсе поднимутся до +22….+23. При этом ожидается лишь один дождливый день, в остальные дни сохранится сухая погода.
Прогноз погоды на сентябрь от метеорологов gismeteo менее оптимистичный — синоптики обещают почти ежедневные дожди на протяжении большей части месяца. В сентябре сервис обещает лишь два солнечных дня. Средняя дневная температура воздуха будет достигать +13…+16, в ночные часы термометры будут показывать +7…+8.