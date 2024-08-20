Аномальный сентябрь: синоптики рассказали, каким будет первый месяц осени в Тюмени

По данным сервиса world-weather.ru, в сентябре на протяжении первых двух декад дневная температура воздуха не будет опускаться ниже +14…+15. В начале месяца, 2 сентября, столбики термометров и вовсе поднимутся до +22….+23. При этом ожидается лишь один дождливый день, в остальные дни сохранится сухая погода.