Американец обратился в суд с жалобой на чрезмерную сложность Elden Ring

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
По информации портала newkhakasiya.online, слушания по данному делу назначены на 25 августа. Однако шансов выиграть его у американца практически нет, так как игра проходимая. В подобных случаях лучше вовсе не покупать подобные игры. Сложность Elden Ring не скрывали с самого начала, это было даже особенностью игры. При этом данная часть проще для новичков, чем, например, предыдущие игры серии Dark Souls.
Пользователи уже продолжительное время спорят о том, стоит ли делать игры серии Dark Souls и им подобные более доступными, добавляю туда простой режим сложности. Сторонники данного нововведения отмечают, что не все могут пройти игру чисто физически. Однако в Сети есть истории, как парализованные люди проходят игры серии с помощью трубочек, управляя персонажем своим дыханием. Хардкорные фанаты отмечают, что легкий режим уберет из «соулслайков» особенность, и игры перестанут приносить удовольствие.
Ранее стример Kai Cenat обращался за помощью к психотерапевту, когда не смог пройти одного из боссов в игре. А стримерша MissMikkaa показала, что игру вместе с дополнением можно пройти даже на танцевальном коврике.