Американец обратился в суд с жалобой на чрезмерную сложность Elden Ring

По информации портала newkhakasiya.online, слушания по данному делу назначены на 25 августа. Однако шансов выиграть его у американца практически нет, так как игра проходимая. В подобных случаях лучше вовсе не покупать подобные игры. Сложность Elden Ring не скрывали с самого начала, это было даже особенностью игры. При этом данная часть проще для новичков, чем, например, предыдущие игры серии Dark Souls.