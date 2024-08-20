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Posted 20 августа 2024, 10:03

Published 20 августа 2024, 10:03

Modified 20 августа 2024, 10:03

Updated 20 августа 2024, 10:03

Американец обратился в суд с жалобой на чрезмерную сложность Elden Ring

Американец обратился в суд с жалобой на чрезмерную сложность Elden Ring

20 августа 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney.
В социальных сетях обсуждают историю мужчины из США, который подал в суд на создателей Elden Ring. Он считает игру слишком сложной и отмечает, что обычные игроки не могут пройти ее полностью, но при этом покупают за полную стоимость.

По информации портала newkhakasiya.online, слушания по данному делу назначены на 25 августа. Однако шансов выиграть его у американца практически нет, так как игра проходимая. В подобных случаях лучше вовсе не покупать подобные игры. Сложность Elden Ring не скрывали с самого начала, это было даже особенностью игры. При этом данная часть проще для новичков, чем, например, предыдущие игры серии Dark Souls.

Пользователи уже продолжительное время спорят о том, стоит ли делать игры серии Dark Souls и им подобные более доступными, добавляю туда простой режим сложности. Сторонники данного нововведения отмечают, что не все могут пройти игру чисто физически. Однако в Сети есть истории, как парализованные люди проходят игры серии с помощью трубочек, управляя персонажем своим дыханием. Хардкорные фанаты отмечают, что легкий режим уберет из «соулслайков» особенность, и игры перестанут приносить удовольствие.

Ранее стример Kai Cenat обращался за помощью к психотерапевту, когда не смог пройти одного из боссов в игре. А стримерша MissMikkaa показала, что игру вместе с дополнением можно пройти даже на танцевальном коврике.

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