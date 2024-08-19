Жительница Краснодарского края, победившая в конкурсе РЭО, посетила Камчатку

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что конкурс, проведенный в марте этого года среди участников ВФМ в «Сириусе», способствовал не только популяризации раздельного сбора отходов и формированию экопривычек, но и продвижению принципов экономики замкнутого цикла. По его словам, молодежь активно участвовала в конкурсе, и это происходило не только из-за главного приза, но и благодаря значительному интересу к экологическим вопросам. Об этом пишет 56orb.ru.