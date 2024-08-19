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Жительница Краснодарского края, победившая в конкурсе РЭО, посетила Камчатку

Жительница Краснодарского края, победившая в конкурсе РЭО, посетила Камчатку

19 августа 2024, 14:47
Фото: 1MI
Жительница Кубани Александра Аверьянова, победившая в конкурсе Российского экологического оператора (РЭО) и Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), побывала на Камчатке.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что конкурс, проведенный в марте этого года среди участников ВФМ в «Сириусе», способствовал не только популяризации раздельного сбора отходов и формированию экопривычек, но и продвижению принципов экономики замкнутого цикла. По его словам, молодежь активно участвовала в конкурсе, и это происходило не только из-за главного приза, но и благодаря значительному интересу к экологическим вопросам. Об этом пишет 56orb.ru.

Конкурсантам предстояло обнаружить все места, где находятся арт-объекты «Зеленого квадрата», еще одного проекта РЭО по экопросвещению. Победитель был определен с помощью рандомайзера.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что главный приз конкурса представлял собой сертификат на путешествие на Камчатку. Из 1000 участников победительницей оказалась Александра Аверьянова. В этом месяце девушка осуществила свою мечту и посетила Камчатку.

На своей странице в социальных сетях победительница поделилась, что когда она стояла на берегу, который, казалось, простирался до самого горизонта, то испытала невероятные ощущения от величия и бескрайности.

«До сих пор не верю, что нахожусь в этом месте. Спасибо РЭО, ВФМ-2024 за возможность увидеть своими глазами другой конец нашей страны», — написала Александра Аверьянова.

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