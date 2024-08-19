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В Тюмени из-за форума TNF закончились свободные места в отелях

Забронированы с апреля: в Тюмени из-за TNF закончились свободные номера в отелях

19 августа 2024, 04:10
Фото: 1MI

В Тюмени из-за форума TNF закончились свободные места в отелях

В тюменских отелях и гостиницах забронирован практически весь номерной фон на даты проведения промышленно-энергетического форума TNF. Об этом сообщили представители отелей.

По словам сотрудников бизнес-отеля «Евразия», номера на даты с 16 по 19 сентября были забронированы еще в начале апреля. На данный момент загрузка составляет 90%. В открывшемся этим летом AZIMUT «Сити Отель Тюмень» забронировано уже более 50% номерного фонда.

В отеле «Ремезов» с 16 по 19 сентября проживания все номера, более 100 штук, уже заняты. Аналогичная ситуация сложилась и в гостинице «Восток» вместимостью в 374 номера. Свободными остались лишь два двухместных номера с раздельными кроватями.

В DoubleTree by Hilton нет свободных номеров не только на даты проведения форума TNF, но и на весь сентябрь.

Тюменские кофейни подняли цены на напитки
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В связи с повышенным спросом тюменские отельеры подняли цены на свои услуги. По словам руководителя службы размещения в «Евразии» Татьяны Качусовой, сегодня большинство используют динамическое ценообразование — то есть меняют цены в зависимости от спроса, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 16 по 19 сентября. Для предпринимателей подготовлено четыре формата для участия — Day Рass, Delegatе, Premium и VIP. Стоимость билетов варьируется от 189 тысяч до 949 тысяч рублей.

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