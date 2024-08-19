Забронированы с апреля: в Тюмени из-за TNF закончились свободные номера в отелях

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 16 по 19 сентября. Для предпринимателей подготовлено четыре формата для участия — Day Рass, Delegatе, Premium и VIP. Стоимость билетов варьируется от 189 тысяч до 949 тысяч рублей.