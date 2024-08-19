Забронированы с апреля: в Тюмени из-за TNF закончились свободные номера в отелях

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
По словам сотрудников бизнес-отеля «Евразия», номера на даты с 16 по 19 сентября были забронированы еще в начале апреля. На данный момент загрузка составляет 90%. В открывшемся этим летом AZIMUT «Сити Отель Тюмень» забронировано уже более 50% номерного фонда.
В отеле «Ремезов» с 16 по 19 сентября проживания все номера, более 100 штук, уже заняты. Аналогичная ситуация сложилась и в гостинице «Восток» вместимостью в 374 номера. Свободными остались лишь два двухместных номера с раздельными кроватями.
В DoubleTree by Hilton нет свободных номеров не только на даты проведения форума TNF, но и на весь сентябрь.
В связи с повышенным спросом тюменские отельеры подняли цены на свои услуги. По словам руководителя службы размещения в «Евразии» Татьяны Качусовой, сегодня большинство используют динамическое ценообразование — то есть меняют цены в зависимости от спроса, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 16 по 19 сентября. Для предпринимателей подготовлено четыре формата для участия — Day Рass, Delegatе, Premium и VIP. Стоимость билетов варьируется от 189 тысяч до 949 тысяч рублей.