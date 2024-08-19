За миллион уже ничего не взять: тюменец высказался о недоступности покупки авто

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Тюменец отметил, что его авто на рынке стоит около 800 тысяч рублей, что в два раза больше, чем он заплатил за него при покупке. Однако, по его словам, за такую цену невозможно приобрести новый автомобиль у официальных дилеров. Только автомобили отечественного производства, такие как Lada Granta или «Нива».
«Пересаживаться со старой, но комфортной „япошки“ на механику, да еще и с меньшими наворотами кажется такой себе идеей. Остальное и вовсе кажется мечтой, даже с учетом различных скидок и плюшек», — рассказал журналист.
На вторичном рынке журналист рассмотрел несколько кроссоверов SsangYong, старые версии Nissan Qashqai, Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti. Он отметил, что качество металла некоторых моделей его смутило, а также обратил внимание на большой пробег у автомобилей.
Частные лица предлагают автомобили Mazda CX-7, Renault Duster, Peugeot и Mitsubishi ASX. По мнению тюменца, в каждой из этих моделей больше недостатков, чем преимуществ. Например, он отметил, что большой налог на Mazda — более 13 тысяч рублей в год — делает эксплуатацию автомобиля слишком дорогой, особенно учитывая высокий расход топлива.
Павел считает, что в наши дни лучше вкладываться в свою машину и заботиться о ее техническом состоянии. Он утверждает, что при бережном использовании автомобиля, в год на расходные материалы он тратит примерно 30 тысяч рублей, передает 72.ru.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снова подорожали отечественные авто. Седан, лифтбэк и универсал Granta стали дороже на 20 тысяч рублей, а седан и лифтбек в спортивных версиях — на 25 тысяч рублей. Туда же ушли и «Нивы». Вариант «Тревел» — дороже на 31 или 45 тысяч, в зависимости от модели.