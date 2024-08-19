За миллион уже ничего не взять: тюменец высказался о недоступности покупки авто

Тюменец отметил, что его авто на рынке стоит около 800 тысяч рублей, что в два раза больше, чем он заплатил за него при покупке. Однако, по его словам, за такую цену невозможно приобрести новый автомобиль у официальных дилеров. Только автомобили отечественного производства, такие как Lada Granta или «Нива».