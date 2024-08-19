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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Тюменской области вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов

В Тюменской области вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов

19 августа 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
По информации интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито», жители Тюменской области стараются отремонтировать дачи до наступления осени. Какие услуги по ремонту и отделке дач являются самыми востребованными?

Поскольку жители нашего региона стараются закончить ремонт загородной недвижимости до наступления осени, спрос на услуги мастеров активно растет.

Таким образом, согласно данным пресс-службы сервиса, в августе этого года увеличился интерес тюменцев к услугам электриков, сантехников и специалистов по дверям.

Заметен рост спроса на услуги мастеров по ремонту и установке потолков и маляров. Отмечается, что последний летний месяц комфортен для проведения наружных малярных работ. Осенью это сделать не так-то просто из-за погодных условий.

В пресс-службе «Авито» добавили, что тюменцы стали чаще искать мастеров, специализирующихся на высотных кровельных работах. Люди интересуются работами по изоляции и утеплению домов.

В пятерку самых популярных у тюменцев услуг по ремонту загородных домов вошли: сантехнические, ремонт под ключ, установка дверей, электромонтажные, а также малярные работы.

Предложение загородных объектов в Тюменской области выросло на 91%
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Ранее «Наш город» писал о том, что предложение загородных объектов в Тюменской области выросло на 91%.

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