В Тюмени изменили схему движения автобусов из новых ЖК

Ранее сообщалось что в Тюмени с 2025 года подорожает стоимость проезда в автобусах. Предельные тарифы на перевозку пассажиров будут установлены в размере от 2,66 до 4 рублей за км пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта. Также планируется увеличить цены на билеты на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов.