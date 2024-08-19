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В Тюмени изменили схему движения автобусов из новых ЖК

В Тюмени изменили схему движения автобусов из новых ЖК

19 августа 2024, 07:27
Фото: 1MI
В Тюмени с 24 августа автобусы маршрута №22 не будут заезжать на улицу Муравленко. Вместо этого они будут ездить по улице Защитников Отечества в районе жилых комплексов «Европейский берег» и «Набережный квартал».
«Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах: в прямом направлении — „мкр. Европейский“, „проезд Тихий“ и в обратном направлении — „ул. Газовиков“, „мкр. Европейский“, „ул. Алебашевская“», — отметили в администрации.
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Жители Тюмени сами проголосовали за изменение маршрута. Автобус №22 ходил по улице Муравленко, но там было мало пассажиров, как пояснили в мэрии. Теперь, чтобы доехать до улицы Муравленко из центра города, можно воспользоваться автобусами маршрутов № 8, 36, 36к, 39, 65.

Ранее сообщалось что в Тюмени с 2025 года подорожает стоимость проезда в автобусах. Предельные тарифы на перевозку пассажиров будут установлены в размере от 2,66 до 4 рублей за км пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта. Также планируется увеличить цены на билеты на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Пассажиры#Городской транспорт#Пассажироперевозки
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