В Тюмени изменили схему движения автобусов из новых ЖК

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
«Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах: в прямом направлении — „мкр. Европейский“, „проезд Тихий“ и в обратном направлении — „ул. Газовиков“, „мкр. Европейский“, „ул. Алебашевская“», — отметили в администрации.
Жители Тюмени сами проголосовали за изменение маршрута. Автобус №22 ходил по улице Муравленко, но там было мало пассажиров, как пояснили в мэрии. Теперь, чтобы доехать до улицы Муравленко из центра города, можно воспользоваться автобусами маршрутов № 8, 36, 36к, 39, 65.
Ранее сообщалось что в Тюмени с 2025 года подорожает стоимость проезда в автобусах. Предельные тарифы на перевозку пассажиров будут установлены в размере от 2,66 до 4 рублей за км пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта. Также планируется увеличить цены на билеты на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов.