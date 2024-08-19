В семейных МФЦ тюменцы получают помощь по самым разным вопросам

Такой подход к работе является важным шагом на пути к повышению уровня доверия. Ведь именно здесь, в формате одного окна, человек может получить необходимую поддержку. Мы стремимся сделать все возможное для того, чтобы каждый чувствовал себя комфортно при обращении: горячий кофе и детские игровые комнаты в зоне ожидания.