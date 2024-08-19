В семейных МФЦ тюменцы получают помощь по самым разным вопросам

Posted 19 августа, 13:49
Published 19 августа, 13:49
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Такой подход к работе является важным шагом на пути к повышению уровня доверия. Ведь именно здесь, в формате одного окна, человек может получить необходимую поддержку. Мы стремимся сделать все возможное для того, чтобы каждый чувствовал себя комфортно при обращении: горячий кофе и детские игровые комнаты в зоне ожидания.
Недавно сотрудники Регионального центра «Семья» провели экскурсию для коллег из Свердловской области. Познакомили с работой семейного центра, рассказали, как устроено взаимодействие с населением.
«Делиться опытом с коллегами — это важный аспект профессионального развития и роста. Каждый регион имеет свой уникальный опыт и знания, которые можно использовать для улучшения работы и достижения результатов», — говорит Алёна Матюханова, заместитель директора по развитию социальной помощи населению Регионального центра «Семья».
Пилотный проект Минтруда России по созданию семейных МФЦ поддержан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего за период с 2022 по 2023 годы в стране открыто 55 семейных многофункциональных центров. За это время их услугами воспользовались более 80 тысяч семей.
СМФЦ работает по адресу: Амурская, 150, с 9 до 18 часов. Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (3452) 30-26-27.