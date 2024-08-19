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Posted 19 августа, 13:49

Published 19 августа, 13:49

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

В семейных МФЦ тюменцы получают помощь по самым разным вопросам

В семейных МФЦ тюменцы получают помощь по самым разным вопросам

19 августа 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
Семейные МФЦ объединяют различные ресурсы государственных учреждений и организаций региона. Любая семья может получить здесь помощь по самым разным вопросам, каким именно, рассказали в департаменте соцразвития региона.
Фото: сайт департамента социального развития ТО

Такой подход к работе является важным шагом на пути к повышению уровня доверия. Ведь именно здесь, в формате одного окна, человек может получить необходимую поддержку. Мы стремимся сделать все возможное для того, чтобы каждый чувствовал себя комфортно при обращении: горячий кофе и детские игровые комнаты в зоне ожидания.

Недавно сотрудники Регионального центра «Семья» провели экскурсию для коллег из Свердловской области. Познакомили с работой семейного центра, рассказали, как устроено взаимодействие с населением.

«Делиться опытом с коллегами — это важный аспект профессионального развития и роста. Каждый регион имеет свой уникальный опыт и знания, которые можно использовать для улучшения работы и достижения результатов», — говорит Алёна Матюханова, заместитель директора по развитию социальной помощи населению Регионального центра «Семья».

Пилотный проект Минтруда России по созданию семейных МФЦ поддержан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего за период с 2022 по 2023 годы в стране открыто 55 семейных многофункциональных центров. За это время их услугами воспользовались более 80 тысяч семей.

СМФЦ работает по адресу: Амурская, 150, с 9 до 18 часов. Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (3452) 30-26-27.

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