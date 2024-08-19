УСТЭК активно озеленяет общественные пространства Тюмени

Так, 20 кустов-долгожителей молодого кизильника были высажены на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Растение невысокое, устойчиво к морозам и неприхотливо в уходе, хорошо разрастается и часто применяется в роли живой природной изгороди.