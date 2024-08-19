УСТЭК активно озеленяет общественные пространства Тюмени

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Так, 20 кустов-долгожителей молодого кизильника были высажены на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Растение невысокое, устойчиво к морозам и неприхотливо в уходе, хорошо разрастается и часто применяется в роли живой природной изгороди.
Кроме того, силами сотрудников УСТЭК на территории ЖК «Ново-Комарово», поселка Антипино и Площади Памяти были высажены декоративные яблони, на улице Харьковская — кусты сирени. Саженцы сосны появились и в лесном массиве.
Специалисты УСТЭК работают аккуратно, сохраняя максимальное количество деревьев и других зеленых насаждений. Нарушенное в ходе ремонтной деятельности благоустройство восстанавливают в кратчайшие сроки, привлекая для этого подрядные организации и следя за качеством и сроком исполнения обязательств.
Отметим, все объекты летней ремонтной кампании, включая дворовые территории, межквартальные проезды, тротуары и проезжие части, будут в полной мере благоустроены уже к 15 октября 2024 года.