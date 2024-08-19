nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

УСТЭК активно озеленяет общественные пространства Тюмени

УСТЭК активно озеленяет общественные пространства Тюмени

19 августа 2024, 06:41
Фото: УСТЭК
На месте проведения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей в районе дома № 46 по улице Ленина в Тюмени специалисты УСТЭК восстановили благоустройства участка и облагородили территорию вдоль автомобильной дороги зелеными насаждениями.

Так, 20 кустов-долгожителей молодого кизильника были высажены на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Растение невысокое, устойчиво к морозам и неприхотливо в уходе, хорошо разрастается и часто применяется в роли живой природной изгороди.

Кроме того, силами сотрудников УСТЭК на территории ЖК «Ново-Комарово», поселка Антипино и Площади Памяти были высажены декоративные яблони, на улице Харьковская — кусты сирени. Саженцы сосны появились и в лесном массиве.

Фото: УСТЭК

Специалисты УСТЭК работают аккуратно, сохраняя максимальное количество деревьев и других зеленых насаждений. Нарушенное в ходе ремонтной деятельности благоустройство восстанавливают в кратчайшие сроки, привлекая для этого подрядные организации и следя за качеством и сроком исполнения обязательств.

Отметим, все объекты летней ремонтной кампании, включая дворовые территории, межквартальные проезды, тротуары и проезжие части, будут в полной мере благоустроены уже к 15 октября 2024 года.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#УСТЭК#Благоустройство#Озеленение#Зеленые насаждения#Качество
Подпишитесь
Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?
Сегодня, 06:10
Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд
Сегодня, 07:46
Власти опубликовали список самых востребованных специалистов в Тюменской области
Сегодня, 06:28
Два ведра за пару часов: где в Тюменской области растут рыжики и грузди?
Сегодня, 07:40
Забронированы с апреля: в Тюмени из-за TNF закончились свободные номера в отелях
Сегодня, 04:10
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
16 августа, 08:29