Тюменцам бесплатно покажут лучшие новинки отечественного кино

Ранее «Наш город» писал, что кинотеатры Тюменской области заработали 292 млн рублей за полгода. По сравнению с первым полугодием 2023 года, в этом году сборы тюменских кинотеатров выросли на 16,7%. При этом количество зрителей сократилось на 1,87% — до 847 тысяч человек. Средняя стоимость билета составила 345 рублей.