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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В «Ночь кино» тюменцам покажут новые российские фильмы

Тюменцам бесплатно покажут лучшие новинки отечественного кино

19 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI

В «Ночь кино» тюменцам покажут новые российские фильмы

24 августа в Тюменской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». В этот день все желающие смогут бесплатно посмотреть новые отечественные фильмы.

По словам организаторов, в программе мероприятия представлены новые российские фильмы: «По щучьему велению» (6+), «Сто лет тому вперед» (6+), «Воздух» (16+) и другие.

Участников «Ночи кино» также ждут увлекательные концерты, квест-игры, киновикторины, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, а также мастер-классы.

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На данный момент к акции присоединились 84 площадки, включая 11 кинотеатров, которые были модернизированы в рамках национального проекта «Культура».

Полный список локаций доступен на сайте.

Ранее «Наш город» писал, что кинотеатры Тюменской области заработали 292 млн рублей за полгода. По сравнению с первым полугодием 2023 года, в этом году сборы тюменских кинотеатров выросли на 16,7%. При этом количество зрителей сократилось на 1,87% — до 847 тысяч человек. Средняя стоимость билета составила 345 рублей.

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