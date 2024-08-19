Тюменцам бесплатно покажут лучшие новинки отечественного кино

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По словам организаторов, в программе мероприятия представлены новые российские фильмы: «По щучьему велению» (6+), «Сто лет тому вперед» (6+), «Воздух» (16+) и другие.
Участников «Ночи кино» также ждут увлекательные концерты, квест-игры, киновикторины, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, а также мастер-классы.
На данный момент к акции присоединились 84 площадки, включая 11 кинотеатров, которые были модернизированы в рамках национального проекта «Культура».
Полный список локаций доступен на сайте.
Ранее «Наш город» писал, что кинотеатры Тюменской области заработали 292 млн рублей за полгода. По сравнению с первым полугодием 2023 года, в этом году сборы тюменских кинотеатров выросли на 16,7%. При этом количество зрителей сократилось на 1,87% — до 847 тысяч человек. Средняя стоимость билета составила 345 рублей.