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Posted 19 августа, 12:47

Published 19 августа, 12:47

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Тюменский центр робототехники и АСУ набирает новый курс юных айтишников

Тюменский центр робототехники и АСУ набирает новый курс юных айтишников

19 августа 2024, 12:47
Фото: 1MI
С 19 августа 2024 года начинается набор детей на обучение в Центре робототехники и АСУ. О правилах приема на бесплатные ИТ-программы для школьников, рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Обучение начинается с 16 сентября 2024 года (отдельные направления с 1 октября). Зачисление пройдет в 2 этапа:

  • 1 этап продлится до 1 сентября, в течение которого можно подать одно заявление на одного ребенка. Каждый ребенок зачисляется на одну дополнительную общеобразовательную программу из общего перечня.
  • 2 этап начнется со 2 сентября. Этап будет доступен при наличии свободных мест. Можно будет подать заявку на две и более дополнительные общеобразовательные программы.

Подать заявления на зачисление родители могут с помощью «Навигатора дополнительного образования Тюменской области».

Запись будет доступна по направлениям:

  • Разработка игр и приложений на платформе Unity;
  • 3D-моделирование для компьютерных игр;
  • Разработка игр на платформе Unreal Engine;
  • Системное администрирование;
  • Программирование робототехнических устройств и систем;
  • Робототехника. Начальный уровень для учащихся 2-5 классов;
  • Компьютерная грамотность (8-10 лет);
  • Основы веб-разработки (создание сайтов);
  • Программирование на языке Scratch;
  • Программирование на языке Python.

Также доступно обучение в Школе юных нейроинженеров:

  • Первый год обучения. «Основы нейросетевых технологий»;
  • Второй год обучения. «Нейронные сети и глубокое обучение».

После оформления заявки с вами свяжется специалист.

Обучение в Центре робототехники и АСУ Тюменской области проводится бесплатно.

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