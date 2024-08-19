Тюменский центр робототехники и АСУ набирает новый курс юных айтишников

Posted 19 августа, 12:47
Published 19 августа, 12:47
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Обучение начинается с 16 сентября 2024 года (отдельные направления с 1 октября). Зачисление пройдет в 2 этапа:
Подать заявления на зачисление родители могут с помощью «Навигатора дополнительного образования Тюменской области».
Запись будет доступна по направлениям:
Также доступно обучение в Школе юных нейроинженеров:
После оформления заявки с вами свяжется специалист.
Обучение в Центре робототехники и АСУ Тюменской области проводится бесплатно.