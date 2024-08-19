Тюменский центр робототехники и АСУ набирает новый курс юных айтишников

С 19 августа 2024 года начинается набор детей на обучение в Центре робототехники и АСУ. О правилах приема на бесплатные ИТ-программы для школьников, рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Обучение начинается с 16 сентября 2024 года (отдельные направления с 1 октября). Зачисление пройдет в 2 этапа: 1 этап продлится до 1 сентября, в течение которого можно подать одно заявление на одного ребенка. Каждый ребенок зачисляется на одну дополнительную общеобразовательную программу из общего перечня.

2 этап начнется со 2 сентября. Этап будет доступен при наличии свободных мест. Можно будет подать заявку на две и более дополнительные общеобразовательные программы. Подать заявления на зачисление родители могут с помощью «Навигатора дополнительного образования Тюменской области». Запись будет доступна по направлениям: Разработка игр и приложений на платформе Unity;

3D-моделирование для компьютерных игр;

Разработка игр на платформе Unreal Engine;

Системное администрирование;

Программирование робототехнических устройств и систем;

Робототехника. Начальный уровень для учащихся 2-5 классов;

Компьютерная грамотность (8-10 лет);

Основы веб-разработки (создание сайтов);

Программирование на языке Scratch;

Программирование на языке Python. Также доступно обучение в Школе юных нейроинженеров: Первый год обучения. «Основы нейросетевых технологий»;

Второй год обучения. «Нейронные сети и глубокое обучение». После оформления заявки с вами свяжется специалист. Обучение в Центре робототехники и АСУ Тюменской области проводится бесплатно.