Тюменские мамочки стали чаще доверять детей няням

Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменских детсадах наблюдается острая нехватка воспитателей. Тюменские учителя часто жалуются, что им приходится работать в две смены, а на классное руководство брать несколько классов. При этом, зарплата совсем не соразмерна нагрузкам. А у нянь в детсадах дела еще хуже.