Тюменские мамочки стали чаще доверять детей няням

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Летом вопрос поиска няни обычно не так актуален, ведь дети проводят время с бабушками и дедушками на дачах, в летних лагерях или с родителями, которые берут отпуск на период школьных каникул. Согласно опросу «Авито Услуг», только пятая часть жителей Тюмени (20%) планировали нанимать нянь в летний период.
В сентябре маленькие граждане пойдут в школу, а родители будут заняты работой. Поэтому в первой половине августа этого года спрос на услуги нянь вырос на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Выбирая няню для своего ребенка, большинство родителей (68%) в первую очередь смотрят на опыт специалиста. Также для 62% опрошенных важен профессионализм кандидата. Почти половина респондентов (47%) при выборе няни ориентируются на личное впечатление и отзывы предыдущих работодателей.
Число предложений от специалистов в этой области стабильно растет. В августе 2024 года количество объявлений от нянь на «Авито Услугах» выросло почти наполовину (+47%) по сравнению с прошлым годом.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменских детсадах наблюдается острая нехватка воспитателей. Тюменские учителя часто жалуются, что им приходится работать в две смены, а на классное руководство брать несколько классов. При этом, зарплата совсем не соразмерна нагрузкам. А у нянь в детсадах дела еще хуже.