Тюмень попала в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Наш регион расположился на 82 месте (4 с конца). Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта — 176,8.
Хуже обстановка в Тыве, Калмыкии и Омской области. Кроме того, в Тюменской области на 100 тысяч жителей приходится 106,2 погибших или раненых. По этому показателю Тюменская область находится на втором месте с конца.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе погибла пассажирка «Мицубиси». В легковушку врезалась фура.