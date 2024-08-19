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Тюмень попала в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими

Тюмень попала в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими

19 августа 2024, 03:22
Фото: ГИБДД Тюменской области
Тюменская область вошла в антирейтинг регионов страны с наибольшим числом аварий, где пострадали люди. Данными поделились аналитики РИА «Новости».
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ДТП
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Наш регион расположился на 82 месте (4 с конца). Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта — 176,8.

Хуже обстановка в Тыве, Калмыкии и Омской области. Кроме того, в Тюменской области на 100 тысяч жителей приходится 106,2 погибших или раненых. По этому показателю Тюменская область находится на втором месте с конца.

Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе погибла пассажирка «Мицубиси». В легковушку врезалась фура.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Дороги#Авария на дороге
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