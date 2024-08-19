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«СУЭНКО» повышает надежность теплосетей Тюмени перед стартом отопительного сезона

«СУЭНКО» повышает надежность теплосетей Тюмени перед стартом отопительного сезона

19 августа 2024, 05:01
Фото: «СУЭНКО»
Энергетики СУЭНКО продолжают подготавливать теплосетевой комплекс объектов социальной и жилищной сферы Тюмени к бесперебойной работе в предстоящий осенне-зимний период.

Так, в Тобольске на пересечении проспектов Комсомольский и Менделеева специалисты компании производят замену двух наиболее изношенных участков магистральных тепловых сетей диаметром 500 мм каждый и общей протяженностью порядка 400 м. Тепло от них получают не только жилые дома, но и социальные объекты 8 и 6 микрорайонов города — две школы и четыре детских сада. В нагорной части ведется реконструкция нескольких участков тепловых сетей общей протяженностью 600 м в двухтрубном исчислении.

В Ишиме завершена модернизация квартальной котельной и центрального теплового пункта в центре города, которая включала в себя полную замену теплообменного и насосного оборудования. Благодаря проведенным работам надежным теплоснабжением теперь обеспечены две общеобразовательные школы, музыкальная школа, пять детских садов, более 100 жилых домов и две городские поликлиники. Кроме того, на стадии завершения находятся работы по модернизации 46-й котельной. Именно от нее будут получать тепло и горячую воду не только новый жилой комплекс, расположенный по улице Карла Маркса, 77, состоящий из пяти жилых домов, но и школа, дворец культуры, а также вокзал.

В Заводоуковске и Ялуторовске работы по капитальному и текущему ремонту ветхих тепловых сетей ведутся сразу на пяти объектах. В рамках инвестиционной программы Южного филиала СУЭНКО в 2024 году реализуется мероприятие по модернизации котельной «Гилево». Объект обеспечивает отоплением 17 домовладений, детский сад, дом культуры, ФАП и ряд административных зданий. Под замену попали насосное и теплообменное оборудование, система водоподготовки и дымовые трубы, конструктивные элементы здания котельной, которые на сегодняшний день, в связи с ветхостью, имеют высокие теплопотери. Новые конструктивные элементы будут иметь более высокую энергетическую эффективность, соответствующую всем требованиям. Внедрение современных технологий позволит котельной работать в том числе на резервном виде топлива.

Отметим, все технологические мероприятия СУЭНКО завершит до начала отопительного периода с последующим восстановлением благоустройства.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школы#Капитальный ремонт#Тобольск#СУЭНКО#Отопительный сезон#Поликлиники#Социальные объекты#Заводоуковск#Детские сады#Модернизация#Инвестиционная программа
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