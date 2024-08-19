«СУЭНКО» повышает надежность теплосетей Тюмени перед стартом отопительного сезона

В Ишиме завершена модернизация квартальной котельной и центрального теплового пункта в центре города, которая включала в себя полную замену теплообменного и насосного оборудования. Благодаря проведенным работам надежным теплоснабжением теперь обеспечены две общеобразовательные школы, музыкальная школа, пять детских садов, более 100 жилых домов и две городские поликлиники. Кроме того, на стадии завершения находятся работы по модернизации 46-й котельной. Именно от нее будут получать тепло и горячую воду не только новый жилой комплекс, расположенный по улице Карла Маркса, 77, состоящий из пяти жилых домов, но и школа, дворец культуры, а также вокзал.