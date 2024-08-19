Самое время бежать в салон? К осени в Тюмени вновь подорожают китайские машины

Сейчас автомобиль стоит около 3 с половиной миллионов. Лишние 10% — это уже 350 тысяч. При этом не стоит забывать и про утильсбор. «Новые Известия» уже подсчитали, что в целом коэффициенты по утильсбору поднимут уже с 1 октября 2024 года. Эта мера коснется юридических лиц и физлиц, которые ввозят машины с целью перепродажи в течение года после растаможки. Надбавка вместе с этим за авто тоже вырастет. В 2025 — на 250 тысяч. В 2030 — почти на миллион.