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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Тюмени объявили о подорожании китайских машин к осени

Самое время бежать в салон? К осени в Тюмени вновь подорожают китайские машины

19 августа 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени объявили о подорожании китайских машин к осени

К осени автолюбителей ждет очередная напасть. Подорожают китайские автомобили. Причем сразу на 25%. Сложились здесь сразу несколько факторов, которые в совокупности и ударят по кошельку.

Очевидно, что сейчас на российском авторынке фаворит — как раз китайцы. В топ-10 по продажам стоят или они — или Лада. Поэтому ждать хороших новостей владельцы китайского авто или те, кто задумывается о покупке уже не могут.

По сообщениям аналитиков авторынка, в целом рост цен будет контролируемым, но резким. От 20 до 26%, коснется это и запчастей. Тут уже играют несколько факторов. Подъем ключевой ставки и проблемы с транзакциями в Китай.

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Сейчас автомобиль стоит около 3 с половиной миллионов. Лишние 10% — это уже 350 тысяч. При этом не стоит забывать и про утильсбор. «Новые Известия» уже подсчитали, что в целом коэффициенты по утильсбору поднимут уже с 1 октября 2024 года. Эта мера коснется юридических лиц и физлиц, которые ввозят машины с целью перепродажи в течение года после растаможки. Надбавка вместе с этим за авто тоже вырастет. В 2025 — на 250 тысяч. В 2030 — почти на миллион.

Утильсбор повышают ради развития промышленности в России — эта мера должна стимулировать иностранных производителей организовывать производство в РФ. Но сейчас необходимое для возврата утильсбора количество баллов локализации имеют только АвтоВАЗ и УАЗ. Все китайские компании, включая Haval, который единственный имеет в РФ производство полного цикла, не дотягивают по этому показателю и вынуждены платить утильсбор в полном объеме.

Это значит, что Китай будет локализовывать производство, работая у себя. Что имеет смысл, с учетом того, как в РФ маленький рынок, несмотря на популярность китайцев. Так что выбирать модели подешевле нет смысла — дорожать будут все.

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В целом те же марки Haval вырастут в цене до 2,4 миллионов. И это только с утильсбором, не учитывая другие факторы. Cherry tiggo тоже вырастет в цене, но уже на 400 тысяч. То есть, среднее начальное подорожание — 11-12%.

Что любопытно, уповать на отечественные варианты тоже мало толку. Дело в том, что за них просят немногим меньше. Зато в Египте или Беларуси — в 2 раза меньше.

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Спасти ситуацию может только подвешенное состояние закона об утильсборе. Некоторые специалисты его поддерживают, другие же наоборот, считают, что вместе с ним не смогут себе позволить машину 95% населения страны.

Сейчас о законе идут долгие и нудные разговоры, на стадии публичных слушаний он находится до 20 августа. Пока при этом понятно только одно. Дешевле машины не станут, сейчас стоит вопрос, насколько они в итоге подорожают.

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