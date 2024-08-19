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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

«Золотое яблоко» не будет открывать магазин в Тюмени

Расходимся, девочки: открытия «Золотого яблока» в Тюмени не будет

19 августа 2024, 08:18
Фото: 1MI

«Золотое яблоко» не будет открывать магазин в Тюмени

В Тюмени не планируют открывать филиал международной сети «Золотое яблоко», специализирующейся на продаже косметики и парфюмерии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Магазин
«Рекламные баннеры сети „Золотое яблоко“, размещенные в Тюмени, не анонсирует открытие супермаркета в областной столице. Это анонс рекламной акции, которая проходит на сайте и в приложении „Золотого Яблока“, — пояснили РБК Тюмени в компании.

В настоящее время сеть «ЗЯ» работает в 19 российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также компания присутствует в Белоруссии и Казахстане и планирует выход на рынок в Дубае и Катаре.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в торговом доме «Мангазея» проведут реновацию и откроют медицинский центр и торговые точки. Здание выкупил тюменский редевелопер «Колесник».

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