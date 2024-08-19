Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Многие знают Алену Шишкову, как модель, вторую вице-мисс России 2012 года и бывшую возлюбленную Тимати, от которого она родила дочь. В 2010-х девушку многие считали идеалом красоты, ее строгое лицо, светлые волосы и точеная фигура вызывали восторг и многие девушки мечтали и пытались быть на нее похожи. Однако еще тогда девушка открыто рассказывала о том, что делала пластические операции, в их числе изменение формы и увеличение объема губ, а также ринопластика.
Хирург Куроленко также предполагает, что модель также убирала комки Биша и активно пользовалась филлерами. Последнее значительно сказалось на том, как девушка выглядит сейчас. Черты ее лица стали более мягкими и широкими, а мимика практически потерял подвижность.
«В целом девушки с таким славянским типом внешности склонны после 30-35 набирать объемы в области лица. Для них характеры отеки. Если филлер подобран неправильно, то он будет дополнительно притягивать влагу, как например гиалуроновые филлеры, которые в таких случаях стоит использовать осторожно. Это может привести к эффекту „надутого лица“, которое потом будет не так просто исправить», — комментирует хирург.
Он отмечает, что молодым женщинам не стоит брать пример с Алены Шишковой, так как она использовала хирургию не для того, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту, а кардинально меняла внешность. К тому же во многих интервью девушка рассказывает о том, что у нее были проблемы с восприятием своей внешности. Также звезда страдала от расстройства пищевого поведения.
Хирург говорит о том, что стоит отказывать в проведении операции людям, у которых имеются признаки проблем с объективным восприятием своего лица и тела.
Из ярой фанатки пластической хирургии Инстасамка стала пропагандистом естественной красоты. Ранее уроженка Тобольска делала себе грудь, ягодицы, губы и использовала филлеры. о многие манипуляциях она уже успела пожалеть.
«Мне поставили филлеры в щеки, они уплыли у меня к носу, где пазухи, образовав фиброз и заблокировав пазухи. Из-за этого я практически три года не могла нормально дышать, у меня постоянно закладывало нос. Каждый раз, когда визажист красила меня и проходило какое-то время между моими сморканиями, на съемках клипа я пользовалась детским соплеотсосом», — рассказала звезда.
Также она рассказывала о том, что задумывается об удалении имплантов из ягодиц.
«Девушка начала делать операции в очень юном возрасте и все это происходило очень импульсивно, больше не для себя, а для публики, как я полагаю. Сейчас же девушка более осознанно подходит к своей внешности и потому удаляет последствия былых операций. Судя по возникшим проблемам, некоторые услуги оказывались ей некачественно», — указывает Куроленко.
Пластический хирург говорит о том, что до 25 лет (Инстасамке сейчас 24 года — прим.ред) лучше вовсе отказаться от серьезных вмешательств врачей и обращаться в клиники только по случаям, которые касаются объективных проблем.Так в возрасте 18-30 лет филлеры могут помочь убрать асимметрию лица. И только после 30 лет рекомендуется использовать эти средства для борьбы с возрастными изменениями.
Примером разумного подхода к пластической хирургии среди тюменских звезд, Куроленко считает Юлию Гаврилину, которая, по известным данным, делала только ринопластику, при том необходимость в ней возникла из-за проблем с дыханием.
«Решилась на операцию, поскольку в детстве мы с подругой упали с велосипеда, я сильно поранила нос, и после этого он стал кривым и было сложно дышать — я сделала всё не просто так», — рассказала об операции тиктокерша.
Однако ринопластику ей пришлось делать дважды, так как в первый раз она не получила желаемого результата.
«Такое возможно, врачи должны предупредить о том, что может понадобиться повторное вмешательство. Здесь многое также зависит от процесса заживления и восстановления. однако важно обращаться только к проверенным специалистам», — говорит хирург.
Он отмечает, что по внешности девушки нельзя сказать, что она делала еще какие-то операции. Девушка заботится о своей естественной красоте.
Эти примеры показывают, что более молодые звезды чаще выступают за естественность, чем селебрити былых годов. Такую ориентацию современной моды на пластику только при необходимости и без излишков врач Куроленко считает правильной.