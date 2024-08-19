Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд

Он отмечает, что молодым женщинам не стоит брать пример с Алены Шишковой, так как она использовала хирургию не для того, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту, а кардинально меняла внешность. К тому же во многих интервью девушка рассказывает о том, что у нее были проблемы с восприятием своей внешности. Также звезда страдала от расстройства пищевого поведения.