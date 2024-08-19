nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

На ВЭФ-2024 пройдут свыше 100 мероприятий на тему развития ДФО и АТР

На ВЭФ-2024 пройдут свыше 100 мероприятий на тему развития ДФО и АТР

19 августа 2024, 12:03
Фото: Росконгресс
С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета будет проходить Восточный экономический форум (ВЭФ).

Как сообщает издание Vostokmedia, в рамках форума запланировано свыше 100 деловых мероприятий, охватывающих множество актуальных тем, в том числе международное сотрудничество и технологии, а также развитие транспортной инфраструктуры и социальной сферы. Организатором выступает Фонд Росконгресс, а медиахолдинг 1MI станет информационным партнером события.

Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, подчеркнул значимость форума для реализации стратегических интересов России на Востоке.

Он отметил, что Россия продолжает свой разворот на Восток, что требует строительства новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, энергетических объектов, а также продвижения по освоению Северного морского пути. Для ДФО внедрены специальные меры поддержки, такие как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, преференции на Курилах, программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Трутнев добавил, что форум становится важной платформой для укрепления связей с дружественными странами и отметил, что Россия открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству с ними.

ВЭФ разделен на семь тематических блоков, среди которых «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости» и «Транспорт и логистика: новые маршруты». Например, в рамках блока «Технологии независимости» участники поговорят о цифровой безопасности, промышленной робототехнике и перспективах развития судостроительной отрасли России. В свою очередь, блок «Россия дальневосточная» будет сосредоточен на развитии туризма, малого и среднего бизнеса, а также сельского хозяйства в Дальневосточном федеральном округе и усовершенствовании программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека».

Одним из ключевых мероприятий форума станет обсуждение методов и практик комплексного развития территорий и создания комфортной городской среды. Также запланированы деловые переговоры российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН, что подчеркивает важность форума как международной площадки для укрепления связей России с дружественными странами.

Кроме деловых мероприятий в рамках Восточного экономического форума пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой регионы макрорегиона представят свои достижения.

Подпишитесь
Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?
Сегодня, 06:10
Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд
Сегодня, 07:46
Самое время бежать в салон? К осени в Тюмени вновь подорожают китайские машины
Сегодня, 09:59
Два ведра за пару часов: где в Тюменской области растут рыжики и грузди?
Сегодня, 07:40
Подъездные войны. Как тюменцам разрешать конфликты лестничных клеток?
Сегодня, 08:25
Освобождал Бердычи: на СВО погиб 47-летний гранатометчик из Тюменской области
Сегодня, 09:56