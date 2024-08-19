На ВЭФ-2024 пройдут свыше 100 мероприятий на тему развития ДФО и АТР

Он отметил, что Россия продолжает свой разворот на Восток, что требует строительства новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, энергетических объектов, а также продвижения по освоению Северного морского пути. Для ДФО внедрены специальные меры поддержки, такие как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, преференции на Курилах, программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Трутнев добавил, что форум становится важной платформой для укрепления связей с дружественными странами и отметил, что Россия открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству с ними.