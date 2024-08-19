На ВЭФ-2024 пройдут свыше 100 мероприятий на тему развития ДФО и АТР

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Как сообщает издание Vostokmedia, в рамках форума запланировано свыше 100 деловых мероприятий, охватывающих множество актуальных тем, в том числе международное сотрудничество и технологии, а также развитие транспортной инфраструктуры и социальной сферы. Организатором выступает Фонд Росконгресс, а медиахолдинг 1MI станет информационным партнером события.
Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, подчеркнул значимость форума для реализации стратегических интересов России на Востоке.
Он отметил, что Россия продолжает свой разворот на Восток, что требует строительства новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, энергетических объектов, а также продвижения по освоению Северного морского пути. Для ДФО внедрены специальные меры поддержки, такие как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, преференции на Курилах, программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Трутнев добавил, что форум становится важной платформой для укрепления связей с дружественными странами и отметил, что Россия открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству с ними.
ВЭФ разделен на семь тематических блоков, среди которых «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости» и «Транспорт и логистика: новые маршруты». Например, в рамках блока «Технологии независимости» участники поговорят о цифровой безопасности, промышленной робототехнике и перспективах развития судостроительной отрасли России. В свою очередь, блок «Россия дальневосточная» будет сосредоточен на развитии туризма, малого и среднего бизнеса, а также сельского хозяйства в Дальневосточном федеральном округе и усовершенствовании программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека».
Одним из ключевых мероприятий форума станет обсуждение методов и практик комплексного развития территорий и создания комфортной городской среды. Также запланированы деловые переговоры российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН, что подчеркивает важность форума как международной площадки для укрепления связей России с дружественными странами.
Кроме деловых мероприятий в рамках Восточного экономического форума пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой регионы макрорегиона представят свои достижения.