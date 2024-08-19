ИТ-навигатор Тюменской области копируют другие регионы страны

Posted 19 августа, 12:17
Published 19 августа, 12:17
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Поиск федеральных и региональных мер поддержки.
Площадка для коммуникации между заказчиками и поставщиками цифровых решений.
Информирование аудитории о нововведениях в сфере цифровых технологий.
Также в разделе «Каталог ИТ-решений» могут размещаться не только готовые продукты, но и стартап-проекты, признанные призерами и победителями различных конкурсных мероприятий. В разделе «Запросы на ИТ-решения» публикуются конкретные технологические или бизнес-задачи, для которых требуется цифровое решение.
«ИТ-навигатор Тюменской области» стимулирует развитие региональной ИТ-отрасли. Сервис отмечали призами и наградами Всероссийского уровня.
Кроме того, тюменское решение «ИТ-навигатор» стали использовать в Оренбургской области, Приморском крае, Хабаровском крае и Рязанской области.