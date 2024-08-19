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Posted 19 августа, 12:17

Published 19 августа, 12:17

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

ИТ-навигатор Тюменской области копируют другие регионы страны

ИТ-навигатор Тюменской области копируют другие регионы страны

19 августа 2024, 12:17
Фото: nashgorod.ru
В 2020 году региональный департамент информатизации совместно с региональным Центром информационных технологий разработали «ИТ-навигатор Тюменской области». Сегодня это специализированный ресурс предоставляет широкий спектр возможностей для местных компаний.
архивное изображение тестовой страницы ресурса за 2019 год.архивное изображение тестовой страницы ресурса за 2019 год.
архивное изображение тестовой страницы ресурса за 2019 год.
Фото: департамент информатизации ТО/телеграм

Поиск федеральных и региональных мер поддержки.

Площадка для коммуникации между заказчиками и поставщиками цифровых решений.

Информирование аудитории о нововведениях в сфере цифровых технологий.

Также в разделе «Каталог ИТ-решений» могут размещаться не только готовые продукты, но и стартап-проекты, признанные призерами и победителями различных конкурсных мероприятий. В разделе «Запросы на ИТ-решения» публикуются конкретные технологические или бизнес-задачи, для которых требуется цифровое решение.

«ИТ-навигатор Тюменской области» стимулирует развитие региональной ИТ-отрасли. Сервис отмечали призами и наградами Всероссийского уровня.

Кроме того, тюменское решение «ИТ-навигатор» стали использовать в Оренбургской области, Приморском крае, Хабаровском крае и Рязанской области.

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