ИТ-навигатор Тюменской области копируют другие регионы страны

Также в разделе «Каталог ИТ-решений» могут размещаться не только готовые продукты, но и стартап-проекты, признанные призерами и победителями различных конкурсных мероприятий. В разделе «Запросы на ИТ-решения» публикуются конкретные технологические или бизнес-задачи, для которых требуется цифровое решение.