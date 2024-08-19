Эксперт объяснил, почему мужчинам тяжело говорить о чувствах

После того, как человек определит чувство, которое испытывает, ему необходимо позволить этой эмоции существовать. Очень полезным является проговаривание эмоций вслух. Например, если спортсмен совершит ошибку, у него есть два варианта: промолчать и скрыть свои эмоции либо извиниться перед товарищами по команде и продемонстрировать, что он понимает ситуацию. Признав свою ошибку, он покажет, что она не говорит о нем как о человеке.