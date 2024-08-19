Эксперт объяснил, почему мужчинам тяжело говорить о чувствах

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Эксперт подчеркнул, что первым шагом для мужчины станет осознание своих эмоций и их более четкое выражение, сообщает newkhakasiya.online. Часто эмоции, в частности гнев, зависть, презрение, воспринимаются мужчинами по-разному. Если разобраться в своих чувствах сложно, эксперт посоветовал использовать методику под названием «Колесо эмоций». Эта техника имеет множество вариантов, но основной принцип остается неизменным: необходимо преобразовать абстрактные ощущения, например «плохо» или «страшно», в более конкретные — «усталость» или «стресс». Затем следует ещё больше уточнить эти чувства, например «сонливость» или «спешка». Поняв различия этих эмоций, мужчина сможет определить, что ему требуется сделать, чтобы регулировать интенсивность испытываемых чувств.
После того, как человек определит чувство, которое испытывает, ему необходимо позволить этой эмоции существовать. Очень полезным является проговаривание эмоций вслух. Например, если спортсмен совершит ошибку, у него есть два варианта: промолчать и скрыть свои эмоции либо извиниться перед товарищами по команде и продемонстрировать, что он понимает ситуацию. Признав свою ошибку, он покажет, что она не говорит о нем как о человеке.
Если человеку сложно проговорить вслух свои чувства, ему нужно хорошо прочувствовать дискомфорт. Постепенно интенсивность негативных эмоций станет ниже, эмоции станут более стабильными, а общее эмоциональное состояние — устойчивым.