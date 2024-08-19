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«Домклик» составил топ-10 крупнейших регионов страны с дешевой первичкой

«Домклик» составил топ-10 крупнейших регионов страны с дешевой первичкой

19 августа 2024, 16:02
Фото: 1MI
Сервис недвижимости от Сбера «Домклик» опубликовал десятку крупнейших регионов с минимальной стоимостью жилья в новостройках. В основу топ-10 легли данные из объявлений о продаже квартир на первичном рынке. При составлении рейтинга учитывались только те регионы, в которых есть города-миллионники.

Как сообщает properm.ru, список крупнейших регионов с самой дешевой недвижимостью на первичном рынке возглавила Волгоградская область. Здесь, по информации сервиса, медианная стоимость квадратного метра жилья составляет от 108,1 тысячи рублей. В тройку также вошли Самарская (от 113,6 тысячи) и Воронежская (от 114,2 тысячи области. Замыкает десятку Новосибирская область, где цена за квадратный метр составляет 136,8 тысяч рублей. Также в рейтинг вошли Башкортостан, Красноярский и Пермский края, Ростовская, Челябинская и Омские области.

О снижении интереса к квартирам в строящихся домах среди россиян «Домклик» рассказывал ранее. Вызвано это, в первую очередь, сворачиванием ипотечных программ. Сказывается этот факт и на количестве выданных кредитов. Так, в июле Сбербанк выдал 10,8 тысячи кредитов на покупку жилья в новостройках. За апрель текущего года их было выдано 33,2 тысячи. Тем не менее эти показатели всё ещё превышают январские, когда было выдано всего 8,4 тысячи.

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