«Домклик» составил топ-10 крупнейших регионов страны с дешевой первичкой

О снижении интереса к квартирам в строящихся домах среди россиян «Домклик» рассказывал ранее. Вызвано это, в первую очередь, сворачиванием ипотечных программ. Сказывается этот факт и на количестве выданных кредитов. Так, в июле Сбербанк выдал 10,8 тысячи кредитов на покупку жилья в новостройках. За апрель текущего года их было выдано 33,2 тысячи. Тем не менее эти показатели всё ещё превышают январские, когда было выдано всего 8,4 тысячи.