«Домклик» составил топ-10 крупнейших регионов страны с дешевой первичкой

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает properm.ru, список крупнейших регионов с самой дешевой недвижимостью на первичном рынке возглавила Волгоградская область. Здесь, по информации сервиса, медианная стоимость квадратного метра жилья составляет от 108,1 тысячи рублей. В тройку также вошли Самарская (от 113,6 тысячи) и Воронежская (от 114,2 тысячи области. Замыкает десятку Новосибирская область, где цена за квадратный метр составляет 136,8 тысяч рублей. Также в рейтинг вошли Башкортостан, Красноярский и Пермский края, Ростовская, Челябинская и Омские области.
О снижении интереса к квартирам в строящихся домах среди россиян «Домклик» рассказывал ранее. Вызвано это, в первую очередь, сворачиванием ипотечных программ. Сказывается этот факт и на количестве выданных кредитов. Так, в июле Сбербанк выдал 10,8 тысячи кредитов на покупку жилья в новостройках. За апрель текущего года их было выдано 33,2 тысячи. Тем не менее эти показатели всё ещё превышают январские, когда было выдано всего 8,4 тысячи.