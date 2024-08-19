Дмитрий Артюхов принял ряд решений по поддержке участников СВО

В пресс-службе правительства округа уточнили, что выплату в 500 тысяч рублей на покупку жилья ранее могли направить только бойцы из поселков. Такой помощью воспользовались 54 участника СВО. В настоящее время в ЯНАО действует 56 мер соцподдержки и их семей в различных сферах.