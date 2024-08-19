Дмитрий Артюхов принял ряд решений по поддержке участников СВО

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов принял решение улучшить действующие меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
У нас уже начинает все активнее использоваться сертификат на реабилитацию. Это мера, которую мы придумали для того, чтобы военнослужащие могли обратиться в санатории, в специальные учреждения медицинские для получения специализированной помощи. Решили увеличить его номинал со 120 до 150 тысяч рублей. И, что важно, распространить такой же сертификат, еще 150 тысяч рублей, на супругу, которая будет сопровождать военнослужащего, — поделился глава Ямала по итогам встречи с военнослужащими и их близкими в Ноябрьске в рамках очередного «Честного маршрута».
Также в регионе увеличат размер компенсации стоимости проезда бойца в отпуск и обратно с 30 до 50 тысяч рублей.
Отдельное решение приняли для ребят, наших военнослужащих, которые возвращаются на Ямал самолетами в свои отпуска — также поднять номинал билета до 50 тысяч рублей. В последнее время билеты многие подорожали. Важно, чтобы сумма соответствовала этому билету, поэтому также ее увеличим, — подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Округ компенсирует семьям защитников стоимость билетов в отпуск не только для детей, но и для сопровождающей их мамы.
Очень важное решение — мы распространим действие специальной выплаты сертификата в полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий в городах на вторичное жилье. Этим смогут воспользоваться те, у кого уже есть ипотека во вторичном жилье, те, кто планируют улучшить свое жилье, — поделился губернатор Ямала.
В пресс-службе правительства округа уточнили, что выплату в 500 тысяч рублей на покупку жилья ранее могли направить только бойцы из поселков. Такой помощью воспользовались 54 участника СВО. В настоящее время в ЯНАО действует 56 мер соцподдержки и их семей в различных сферах.