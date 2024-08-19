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Тюменцы раскрыли грибные места

Два ведра за пару часов: где в Тюменской области растут рыжики и грузди?

19 августа 2024, 07:40
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Тюменцы раскрыли грибные места

Тюменские леса продолжают радовать жителей региона богатым урожаем дикоросов. Любители тихой охоты собирают боровики, грузди, рыжики, подберезовики и другие грибы.

Грибники отмечают, что за пару часов прогулки можно собрать два ведра рыжиков, десятки литров груздей и прочих дикоросов.

Тугулымский районТугулымский район
Тугулымский район
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Леса в этом году щедрые. Грибов — море», — сообщают тюменцы.
Ирбитский трактИрбитский тракт
Ирбитский тракт
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Правда, добавляют, что червивость составляет от 60 до 90%. Преимущественно «с жителями» встречают боровики.

Ирбитский трактИрбитский тракт
Ирбитский трактИрбитский тракт
Ирбитский тракт
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Костылева, Леваши, пятница–суббота. Червивых белых 90%. А красноголовики хорошие, чистые. Маслята с моховиками тоже отличные, накрутили 3 литра ассорти», — сообщил Игорь Д.
ЮтоборЮтобор
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«В районе Криводанова набрали боровиков, рыжиков, красноголовиков. Малыши уже по большей части чистые, также как и рыжики», — отмечают грибники.
Тугулымский районТугулымский район
Тугулымский район
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Тюменцы сообщают, что любители тихой охоты могут смело отправляться за грибами в леса в районе Ирбитского, Червишевского, Старотобольского, Московского, Велижанского трактов. Также много дикоросов лесах в районе деревень Леваши, Ютобор, Криводаново. Рыжиками в этом году богаты леса в районе Ирбитского тракта и озера Гурино, что находится в Тугулымском районе.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском экопарке «Затюменский» горожане обнаружили редкий вид грибов — Мутинус Равенеля. Данный дикорос отличает причудливая вытянутая форма с острым наконечником красного цвета и неприятных запах.

 

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