Два ведра за пару часов: где в Тюменской области растут рыжики и грузди?

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Грибники отмечают, что за пару часов прогулки можно собрать два ведра рыжиков, десятки литров груздей и прочих дикоросов.
«Леса в этом году щедрые. Грибов — море», — сообщают тюменцы.
Правда, добавляют, что червивость составляет от 60 до 90%. Преимущественно «с жителями» встречают боровики.
«Костылева, Леваши, пятница–суббота. Червивых белых 90%. А красноголовики хорошие, чистые. Маслята с моховиками тоже отличные, накрутили 3 литра ассорти», — сообщил Игорь Д.
«В районе Криводанова набрали боровиков, рыжиков, красноголовиков. Малыши уже по большей части чистые, также как и рыжики», — отмечают грибники.
Тюменцы сообщают, что любители тихой охоты могут смело отправляться за грибами в леса в районе Ирбитского, Червишевского, Старотобольского, Московского, Велижанского трактов. Также много дикоросов лесах в районе деревень Леваши, Ютобор, Криводаново. Рыжиками в этом году богаты леса в районе Ирбитского тракта и озера Гурино, что находится в Тугулымском районе.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском экопарке «Затюменский» горожане обнаружили редкий вид грибов — Мутинус Равенеля. Данный дикорос отличает причудливая вытянутая форма с острым наконечником красного цвета и неприятных запах.