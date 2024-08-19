Два ведра за пару часов: где в Тюменской области растут рыжики и грузди?

Тюменцы сообщают, что любители тихой охоты могут смело отправляться за грибами в леса в районе Ирбитского, Червишевского, Старотобольского, Московского, Велижанского трактов. Также много дикоросов лесах в районе деревень Леваши, Ютобор, Криводаново. Рыжиками в этом году богаты леса в районе Ирбитского тракта и озера Гурино, что находится в Тугулымском районе.