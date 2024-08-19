nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 19 августа, 13:23

Published 19 августа, 13:23

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Александр Моор рассказал о принятых мерах по ликвидации последствий паводка

Александр Моор рассказал о принятых мерах по ликвидации последствий паводка

19 августа 2024, 13:23
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжается работа по ликвидации последствий сильнейшего в истории региона паводка. О том, что уже удалость привести в порядок, рассказал в своих соцсетях губернатор Александр Моор.
Фото: телеграм-канал Александра Моора

На пресс-конференции, посвященной 80-летию региона, уже рассказал, что в селе Назарово Абатского района построим новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Старое здание пришло в негодность из-за подтопления.

Также подписал ряд постановлений о выделении муниципалитетам средств на восстановление пострадавших от подтопления объектов. В том же селе Назарово, а также в селе Аксурка Вагайского района отремонтируем здания домов культуры. А в Ишиме восстановим дороги, которые были повреждены большегрузной техникой при строительстве защитных сооружений.

В целом по региону было подтоплено или затоплено более 200 участков дорог и 28 мостов. На их восстановление из областного бюджета уже выделено около 500 млн рублей. А общая сумма расходов на ремонт поврежденных паводком автомагистралей, по нашим расчетам, превысит 2,7 млрд рублей. Принимаем меры, чтобы часть этих затрат была компенсирована из федерального бюджета.

От половодья пострадали порядка 470 жилых домов. Перед муниципалитетами стоит задача — проконтролировать, чтобы к 1 октября все жилье было отремонтировано. Если же дом восстановлению не подлежит — мы выделяем средства на приобретение другого.

Обеспечить выполнение всех восстановительных работ в плановые сроки и с высоким качеством — приоритетная задача всех органов власти.

Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
2 сентября, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Вчера, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
2 сентября, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Вчера, 04:59