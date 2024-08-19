Александр Моор рассказал о принятых мерах по ликвидации последствий паводка

Posted 19 августа, 13:23
Published 19 августа, 13:23
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
На пресс-конференции, посвященной 80-летию региона, уже рассказал, что в селе Назарово Абатского района построим новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Старое здание пришло в негодность из-за подтопления.
Также подписал ряд постановлений о выделении муниципалитетам средств на восстановление пострадавших от подтопления объектов. В том же селе Назарово, а также в селе Аксурка Вагайского района отремонтируем здания домов культуры. А в Ишиме восстановим дороги, которые были повреждены большегрузной техникой при строительстве защитных сооружений.
В целом по региону было подтоплено или затоплено более 200 участков дорог и 28 мостов. На их восстановление из областного бюджета уже выделено около 500 млн рублей. А общая сумма расходов на ремонт поврежденных паводком автомагистралей, по нашим расчетам, превысит 2,7 млрд рублей. Принимаем меры, чтобы часть этих затрат была компенсирована из федерального бюджета.
От половодья пострадали порядка 470 жилых домов. Перед муниципалитетами стоит задача — проконтролировать, чтобы к 1 октября все жилье было отремонтировано. Если же дом восстановлению не подлежит — мы выделяем средства на приобретение другого.
Обеспечить выполнение всех восстановительных работ в плановые сроки и с высоким качеством — приоритетная задача всех органов власти.