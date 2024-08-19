Александр Моор рассказал о принятых мерах по ликвидации последствий паводка

В целом по региону было подтоплено или затоплено более 200 участков дорог и 28 мостов. На их восстановление из областного бюджета уже выделено около 500 млн рублей. А общая сумма расходов на ремонт поврежденных паводком автомагистралей, по нашим расчетам, превысит 2,7 млрд рублей. Принимаем меры, чтобы часть этих затрат была компенсирована из федерального бюджета.