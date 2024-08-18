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Posted 18 августа, 12:53

Published 18 августа, 12:53

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Тюменские врачи избавили 17-летней пациентку от врожденной патологии в носу

Тюменские врачи избавили 17-летней пациентку от врожденной патологии в носу

18 августа 2024, 12:53
Фото: 1MI
К оториноларингологам детского стационара ОКБ №2 обратилась 17-летняя пациентка из Тюменского района. Девушка жаловалась на заложенность в носу, которая мучала ее всю жизнь. Оказалось, что у нее врожденная патология, от которой можно было избавиться только хирургическим путем.
Фото: сайт департамента здравоохранения ТО

В депздраве региона пояснили, что редкий диагноз — атрезия хоан, был поставлен пациентке врачами Ишима, которые затем отправили ее на лечение в Тюмень.

«При поступлении мы провели компьютерную томографию и эндоскопическое исследование, где увидели полное врожденное заращение отверстий полости носа. Обычно пациентов с данной патологией направляют в Москву для достаточно сложного оперативного вмешательства, но мы приняли решение оперировать в Областной клинической больнице №2», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.

Команда оториноларингологов детского стационара провели успешную малоинвазивную операцию. Они аккуратно удалили ткани, препятствующие дыханию и сформировали носовые ходы. На следующий день пациентка впервые за 17 лет начала полноценно дышать носом.

«Ввиду того, что пациентка столько лет дышала через рот, то сейчас её организм будет постепенно перестраиваться и, в том числе мозг будет получать достаточное количество кислорода, появится обоняние», — поделился врач.

Сейчас девочка выписана и будет наблюдаться у лор-врача в поликлинике по месту жительства.

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