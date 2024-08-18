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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:26

Из-за смертельного ДТП на федеральной трасе Тюмень — Омск ограничили движение

Из-за смертельного ДТП на федеральной трасе Тюмень — Омск ограничили движение

18 августа 2024, 15:21
Фото: ГАИ ТО
Трагедия произошла в воскресенье, 18 августа, на 168-м километре автодороги в Омутинском районе. Столкнулись большегруз и легковой автомобиль.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще трое получили ранения.

В настоящее время на месте аварии ограничено автодвижение — временно закрыт проезд по трассе для грузового транспорта. Проезд легковых авто организован через село Омутинское.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области усилили контроль на федеральных трассах из-за обострения аварийной ситуации. За последние дни на дорогах региона произошло более 30 ДТП, в которых погибли 5 человек. предварительно, погиб один человек, 3 человека ранены.

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