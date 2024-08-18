Из-за смертельного ДТП на федеральной трасе Тюмень — Омск ограничили движение

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области усилили контроль на федеральных трассах из-за обострения аварийной ситуации. За последние дни на дорогах региона произошло более 30 ДТП, в которых погибли 5 человек. предварительно, погиб один человек, 3 человека ранены.