Из-за смертельного ДТП на федеральной трасе Тюмень — Омск ограничили движение

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще трое получили ранения.
В настоящее время на месте аварии ограничено автодвижение — временно закрыт проезд по трассе для грузового транспорта. Проезд легковых авто организован через село Омутинское.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области усилили контроль на федеральных трассах из-за обострения аварийной ситуации. За последние дни на дорогах региона произошло более 30 ДТП, в которых погибли 5 человек. предварительно, погиб один человек, 3 человека ранены.