Тюменец жаловался на кашель, который оказался симптом редкой формы рака

Врач-эндокринолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» определила, что имеются подозрительные признаки, а именно неровный контур и увеличенные лимфоузлы на шее. На основании этого пациенту назначено дополнительные обследования — сдача крови на кальцитонин и пункция узла щитовидной железы. Исходя из результатов исследования уровень кальцитонина в крови, то есть гормона, вырабатываемого щитовидной железой, превышал норму в 5 раз.