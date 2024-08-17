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Posted 17 августа, 12:07

Published 17 августа, 12:07

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Тюменец жаловался на кашель, который оказался симптом редкой формы рака

Тюменец жаловался на кашель, который оказался симптом редкой формы рака

17 августа 2024, 12:07
Фото: 1MI
Продолжительный кашель стал причиной обращения 68-летнего мужчины к врачам. Жалобы пациента оказались одним из симптомов редкой формы онкологии — медуллярного рака щитовидной железы. Историей болезни тюменца поделился депздрав Тюменской области.

Медуллярный рак щитовидной железы является крайне злокачественной и редкой формой рака щитовидной железы. Обнаружить заболевание на ранней стадии достаточно сложно, поскольку оно может протекать без каких-либо выраженных симптомов. Однако в последующем для него возможны такие проявления, как кашель, увеличение лимфатического узла шеи, осиплость либо охриплость в голосе.

Мужчина 65 лет обратился в ГАУЗ ТО «МКДЦ» на прием к врачу-эндокринологу Поповой Наталье Владимировне по направлению из поликлиники по месту жительства. Пациент жаловался на кашель, который беспокоил его в течение нескольких месяцев.

Мужчина отметил, что ранее уже наблюдался у эндокринолога в своей территориальной поликлинике, где по результатам ультразвукового исследования в щитовидной железе был найден узел размером около 1 сантиметра.

Врач-эндокринолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» определила, что имеются подозрительные признаки, а именно неровный контур и увеличенные лимфоузлы на шее. На основании этого пациенту назначено дополнительные обследования — сдача крови на кальцитонин и пункция узла щитовидной железы. Исходя из результатов исследования уровень кальцитонина в крови, то есть гормона, вырабатываемого щитовидной железой, превышал норму в 5 раз.

Для того чтобы определить наличие патологии, врач направила мужчину на стимуляционный тест с глюконатом кальция. По результатам теста был заподозрен медуллярный рак щитовидной железы. В свою очередь, пункция узла щитовидной железы подтвердила опасение врача. Пациенту незамедлительно была проведена операция по удалению щитовидной железы и части лимфоузлов шеи.

На сегодняшний день мужчина регулярно наблюдается у врача-эндокринолога и врача-онколога, а каких-либо жалоб на самочувствие не отмечает.

«Описанный случай из моей врачебной практики примечателен тем, что на ранней стадии выявлена крайне злокачественная и редкая форма рака щитовидной железы, благодаря своевременной диагностике и проведенным медицинским обследованиям, в особенности исследованию уровня кальцитонина в крови», — поделилась Наталья Владимировна.

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