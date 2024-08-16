В РЭО утвердили финансирование объекта ТКО стоимостью 1,3 млрд в Крыму

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Наблюдательный совет компании проинформировал об одобрении льготного финансирования проекта. Под протоколом 6 августа 2024 года стоит подпись зампреда правительства Дмитрия Патрушева. Об этом пишет tagilcity.
По словам Патрушева, документ содержит решение о возведении современного объекта размещения ТКО мощностью 600 тысяч тонн в год. Объект появится в Белогорском районе Крыма. Он будет являться важным звеном в системе обращения с твердыми отходами в регионе, что обеспечит республике возможность соответствовать стандартам, определенным в национальном проекте «Экология», заключил зампред правительства.
Со своей стороны, гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что РЭО намеревается вложить в проект 1,271 миллиарда рублей при общем объеме инвестиций в 1,353 миллиарда. По данным Буцаева, полигон войдет в группу комплексных объектов обращения с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Ожидается, что сюда из этих районов будут направлять хвосты, не подлежащие переработке, в объеме 505 тысяч тонн.
Мощность объектов позволит обрабатывать 100% ТКО, образующихся в регионе, при этом половина из них будет утилизирована. Таким образом, субъект РФ сможет выйти на показатели 100%-ной обработки образующихся твердых отходов и 50%-ного сокращения отходов, отправляемых на полигоны, подвел итог руководитель Российского экологического оператора.
Льготный заем будет получен из средств от выпуска облигаций РЭО с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центробанка России. Субсидию выделяет Минприроды России в форме имущественного взноса в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.
Наблюдательный совет РЭО утвердил выделение льготного финансирования инвестиционного проекта строительства за счет средств, вырученных от выпуска облигаций компании.
По объекту уже подготовили проектную документацию, он прошел государственную экспертизу и получил разрешение на строительство. Разрешение на ввод в эксплуатацию ожидают до конца 2024 года.
Реализацией проекта занимается ООО «Крымский экологический оператор» на базе концессионного соглашения с министерством ЖКХ Республики Крым.