В РЭО утвердили финансирование объекта ТКО стоимостью 1,3 млрд в Крыму

Со своей стороны, гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что РЭО намеревается вложить в проект 1,271 миллиарда рублей при общем объеме инвестиций в 1,353 миллиарда. По данным Буцаева, полигон войдет в группу комплексных объектов обращения с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Ожидается, что сюда из этих районов будут направлять хвосты, не подлежащие переработке, в объеме 505 тысяч тонн.