Свыше 7 тысяч тюменских подростков получили трудовой опыт в июле

Posted 16 августа, 13:02
Published 16 августа, 13:02
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В июне работу нашли 8109 подростков, а в июле — 7426.
В течение летних месяцев школьники активно трудились в детских садах, библиотеках, культурно-спортивных организациях, школах, а также на предприятиях внебюджетной сферы. Например, в Ишиме ребята стали помощниками делопроизводителя в компании «Проектный офис», где занимались сортировкой документов и их подготовкой к архивации. В то же время, в компании «Техностарт» ребята помогали инженеру-робототехнику, изготавливая игрушки из дерева и участвуя в разработке моделей для 3D принтера.
Трудоустройство подростков будет продолжаться и в августе, а также в течение учебного года в свободное от занятий время. Такие возможности не только позволяют школьникам заработать деньги, но и развивают важные навыки, такие как самоорганизация, работа в коллективе и ответственность. Полученный опыт будет невероятно полезен для их будущей профессиональной карьеры.
Школьники могут самостоятельно искать вакансии на портале «Работа России» или получить консультацию в Центре занятости населения по месту проживания.
Отметим, что в этом году планируется трудоустроить 23 несовершеннолетних гражданина, в том числе около 19 тысяч несовершеннолетних граждан в летний период.