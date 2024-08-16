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Posted 16 августа, 13:02

Published 16 августа, 13:02

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Свыше 7 тысяч тюменских подростков получили трудовой опыт в июле

Свыше 7 тысяч тюменских подростков получили трудовой опыт в июле

16 августа 2024, 13:02
Фото: 1MI
За семь месяцев этого года Служба занятости Тюменской области населения помогла найти работу 16,8 тысячам подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 15,5 тысячи были трудоустроены в летний период, сообщает региональный дептруда.
Фото: сайт департамента труда и занятости населения ТО

В июне работу нашли 8109 подростков, а в июле — 7426.

В течение летних месяцев школьники активно трудились в детских садах, библиотеках, культурно-спортивных организациях, школах, а также на предприятиях внебюджетной сферы. Например, в Ишиме ребята стали помощниками делопроизводителя в компании «Проектный офис», где занимались сортировкой документов и их подготовкой к архивации. В то же время, в компании «Техностарт» ребята помогали инженеру-робототехнику, изготавливая игрушки из дерева и участвуя в разработке моделей для 3D принтера.

Трудоустройство подростков будет продолжаться и в августе, а также в течение учебного года в свободное от занятий время. Такие возможности не только позволяют школьникам заработать деньги, но и развивают важные навыки, такие как самоорганизация, работа в коллективе и ответственность. Полученный опыт будет невероятно полезен для их будущей профессиональной карьеры.

Школьники могут самостоятельно искать вакансии на портале «Работа России» или получить консультацию в Центре занятости населения по месту проживания.

Отметим, что в этом году планируется трудоустроить 23 несовершеннолетних гражданина, в том числе около 19 тысяч несовершеннолетних граждан в летний период.

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