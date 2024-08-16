Свыше 7 тысяч тюменских подростков получили трудовой опыт в июле

Трудоустройство подростков будет продолжаться и в августе, а также в течение учебного года в свободное от занятий время. Такие возможности не только позволяют школьникам заработать деньги, но и развивают важные навыки, такие как самоорганизация, работа в коллективе и ответственность. Полученный опыт будет невероятно полезен для их будущей профессиональной карьеры.