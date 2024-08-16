РЭО назвал регоператоров, оказавшихся в красной зоне риска

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Published Сегодня, 10:56
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Это организации МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» и СМУП «Коммунальник». Еще один — в Курганской (ООО «Чистый город») и один в Якутии (ООО УК «Айхалцентр»).
Заседание межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами прошло 15 августа под председательством главы Минприроды России Александра Козлова. Обсуждались вопросы, имеющие отношение к деятельности регоператоров по обращению с ТКО, пишет newstracker.ru.
Представители ППК «РЭО» дали оценку устойчивости регоператоров. В результате были определены четыре организации, у которых отмечаются высокие риски в четырех зонах деятельности. Эти регоператоры работают на территории трех субъектов России, два из которых входят в Дальневосточный федеральный округ, и один — в Уральский ФО. Об этом сообщил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, уточнив, что речь идет о СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» в Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» в Республике Саха (Якутия) и ООО «Чистый город» в Курганской области.
Эксперты оценивали регоператоров по таким параметрам, как наличие у организации безотзывной гарантии банка, ее имидж в информационном пространстве, судебные решения, охват коммунальной услуги и сбор оплаты за нее, а также соблюдение схемы потоков ТКО от мест их накопления до объектов обработки.
Стоит отметить, что при наличии у организации дел о банкротстве ей автоматически присваивается статус красной зоны, предполагающий проведение более детальной оценки.
Всего в России определено 274 зоны деятельности регоператоров по обращению с ТКО. В 260 из них уже занимаются оказанием коммунальной услуги 184 организации.
Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была сформирована в августе этого года согласно приказу главы Минприроды России Александра Козлова. Участниками этой группы выступают эксперты ППК «РЭО», представители Госдумы и Совфеда, органов надзора и федеральной власти, а также уполномоченные представители от каждого региона. Заседание проводится каждую неделю.