nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

РЭО назвал регоператоров, оказавшихся в красной зоне риска

РЭО назвал регоператоров, оказавшихся в красной зоне риска

16 августа 2024, 10:56
Фото: 1MI
Работу четырех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами могут прекратить. Два из них работают на территории Магаданской области.

Это организации МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» и СМУП «Коммунальник». Еще один — в Курганской (ООО «Чистый город») и один в Якутии (ООО УК «Айхалцентр»).

Заседание межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами прошло 15 августа под председательством главы Минприроды России Александра Козлова. Обсуждались вопросы, имеющие отношение к деятельности регоператоров по обращению с ТКО, пишет newstracker.ru.

Представители ППК «РЭО» дали оценку устойчивости регоператоров. В результате были определены четыре организации, у которых отмечаются высокие риски в четырех зонах деятельности. Эти регоператоры работают на территории трех субъектов России, два из которых входят в Дальневосточный федеральный округ, и один — в Уральский ФО. Об этом сообщил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, уточнив, что речь идет о СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» в Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» в Республике Саха (Якутия) и ООО «Чистый город» в Курганской области.

Эксперты оценивали регоператоров по таким параметрам, как наличие у организации безотзывной гарантии банка, ее имидж в информационном пространстве, судебные решения, охват коммунальной услуги и сбор оплаты за нее, а также соблюдение схемы потоков ТКО от мест их накопления до объектов обработки.

Стоит отметить, что при наличии у организации дел о банкротстве ей автоматически присваивается статус красной зоны, предполагающий проведение более детальной оценки.

Всего в России определено 274 зоны деятельности регоператоров по обращению с ТКО. В 260 из них уже занимаются оказанием коммунальной услуги 184 организации.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была сформирована в августе этого года согласно приказу главы Минприроды России Александра Козлова. Участниками этой группы выступают эксперты ППК «РЭО», представители Госдумы и Совфеда, органов надзора и федеральной власти, а также уполномоченные представители от каждого региона. Заседание проводится каждую неделю.

Подпишитесь
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
Сегодня, 08:03
Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
Сегодня, 07:21
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
Сегодня, 06:42
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
Сегодня, 08:26
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Сегодня, 05:41
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
Сегодня, 08:29