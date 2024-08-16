РЭО назвал регоператоров, оказавшихся в красной зоне риска

Представители ППК «РЭО» дали оценку устойчивости регоператоров. В результате были определены четыре организации, у которых отмечаются высокие риски в четырех зонах деятельности. Эти регоператоры работают на территории трех субъектов России, два из которых входят в Дальневосточный федеральный округ, и один — в Уральский ФО. Об этом сообщил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, уточнив, что речь идет о СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» в Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» в Республике Саха (Якутия) и ООО «Чистый город» в Курганской области.