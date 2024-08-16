По просьбам жителей в тюменских селах ремонтируются дороги

Posted 16 августа, 13:20
Published 16 августа, 13:20
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
На улицах Сибирской и Луговой дорожники заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Все работы выполнили оперативно. Ко всем домам сделали подъездные пути, углубили водопропускные канавы.
Дорога в щебеночном исполнении приносила много неудобств жителям ул. Центральная. Здесь дорожники не только положили новый асфальт на главную часть улицы, но и по просьбам горьковчан и согласованию с местной администрацией заасфальтировали въезд со стороны Майского переулка.
«На улице живет большое количество семей с детьми. Ребята очень обрадовались обновленной дороге, потому что теперь им комфортнее передвигаться по селу на велосипедах и самокатах. А самое главное — безопасно», — рассказывает Ксения Ковалева, фельдшер Горьковской амбулатории.