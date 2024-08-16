По просьбам жителей в тюменских селах ремонтируются дороги

Дорога в щебеночном исполнении приносила много неудобств жителям ул. Центральная. Здесь дорожники не только положили новый асфальт на главную часть улицы, но и по просьбам горьковчан и согласованию с местной администрацией заасфальтировали въезд со стороны Майского переулка.