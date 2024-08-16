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Posted 16 августа, 13:20

Published 16 августа, 13:20

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

По просьбам жителей в тюменских селах ремонтируются дороги

По просьбам жителей в тюменских селах ремонтируются дороги

16 августа 2024, 13:20
Фото: 1MI
В Тюменском районе ремонтируют дороги по просьбам жителей. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Горьковском поселении привели в нормативное состояние проезжие части на трех улицах, сообщает Главное управление строительства региона.
Фото: ГУС ТО/телеграм

На улицах Сибирской и Луговой дорожники заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Все работы выполнили оперативно. Ко всем домам сделали подъездные пути, углубили водопропускные канавы.

Дорога в щебеночном исполнении приносила много неудобств жителям ул. Центральная. Здесь дорожники не только положили новый асфальт на главную часть улицы, но и по просьбам горьковчан и согласованию с местной администрацией заасфальтировали въезд со стороны Майского переулка.

«На улице живет большое количество семей с детьми. Ребята очень обрадовались обновленной дороге, потому что теперь им комфортнее передвигаться по селу на велосипедах и самокатах. А самое главное — безопасно», — рассказывает Ксения Ковалева, фельдшер Горьковской амбулатории.

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