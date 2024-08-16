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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Мозговой чип позволил пациенту с БАС снова говорить

16 августа 2024, 16:57
Исследователи разработали метод, позволяющий людям, страдающим от бокового амиотрофического склероза (БАС), выражать свои мысли с помощью инновационного интерфейса «мозг — компьютер’.

Данная технология предназначена для восстановления коммуникации тех, кто не может говорить из-за паралича или неврологических расстройств. Она не способна читать мысли, но умеет интерпретировать мозговые сигналы, возникающие при попытках говорить, и преобразовывать их в текст, который затем «произносит» компьютер. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Боковой амиотрофический склероз, известный также как болезнь Лу Герига, поражает нервные клетки, отвечающие за контроль двигательной активности всего организма. В результате болезни происходит постепенная утрата способности стоять, ходить и использовать руки. При этом может также произойти потеря контроля над мышцами, необходимыми в процессе речи, что приводит к полной утрате возможности говорить.

Летом прошлого года 45-летнему Кейси Харреллу провели операцию по установке четырёх микроэлектродных решеток в область мозга, ответственную за координацию речи. Эти решетки регистрируют мозговую активность через 256 корковых электродов. Фактически устройство улавливает сигналы, которые мозг посылает мышцам, и преобразует их в фонемы, а затем в слова.

Распознанные слова выводятся на экран и превращаются в звуковую речь. Ученым удалось восстановить голос Харрелла, какой он имел до начала проявления симптомов БАС.

Эта технология вселяет надежду на то, что в будущем люди, утратившие возможность говорить, смогут снова общаться со своими близкими и друзьями.

#Общество#Технологии
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