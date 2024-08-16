Мозговой чип позволил пациенту с БАС снова говорить

Данная технология предназначена для восстановления коммуникации тех, кто не может говорить из-за паралича или неврологических расстройств. Она не способна читать мысли, но умеет интерпретировать мозговые сигналы, возникающие при попытках говорить, и преобразовывать их в текст, который затем «произносит» компьютер. Об этом пишет newkhakasiya.online.