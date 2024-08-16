Люди в панике. На Урале обнаружили датчики наведения БПЛА

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По сообщениям портала «Mkset», сообщения о находках стали появляться в телеграм-каналах и других соцсетях региона. Якобы, в нескольких местах люди обнаружили небольшие датчики, которые нужны для массированного удара беспилотниками. Эти датчики улучшают наведение.
Кроме того, анонимные авторы постов предупреждают людей о том, что подбирать эти датчики смертельно опасно.
Отметим, что подобные посты уже появлялись в Липецке. Однако, все они оказались фейковыми. Вместо так называемого датчика, который прикладывают в виде фотографии к постам, на изображении — туристический маячок GPS, это уже успели подтвердить власти Липецка, однако в Башкирии пока с официальным опровержением региональные власти не выступали.
В Тюмени же таких фейковых сообщений пока не замечено, несмотря на то, что регионы находятся в непосредственной близости. Их разделяет лишь Свердловская область.