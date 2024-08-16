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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

На Урале обнаружили датчики наведения БПЛА

Люди в панике. На Урале обнаружили датчики наведения БПЛА

16 августа 2024, 11:55
Фото: 1MI

На Урале обнаружили датчики наведения БПЛА

В Башкирии жители в панике. В социальных сетях появились посты с упоминанием того, что в регионе заметили датчики для наведения украинских ракет и беспилотников. Позже власти информацию опровергли, но осадочек остался.
Сюжет
Украина

По сообщениям портала «Mkset», сообщения о находках стали появляться в телеграм-каналах и других соцсетях региона. Якобы, в нескольких местах люди обнаружили небольшие датчики, которые нужны для массированного удара беспилотниками. Эти датчики улучшают наведение.

Кроме того, анонимные авторы постов предупреждают людей о том, что подбирать эти датчики смертельно опасно.

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Отметим, что подобные посты уже появлялись в Липецке. Однако, все они оказались фейковыми. Вместо так называемого датчика, который прикладывают в виде фотографии к постам, на изображении — туристический маячок GPS, это уже успели подтвердить власти Липецка, однако в Башкирии пока с официальным опровержением региональные власти не выступали.

В Тюмени же таких фейковых сообщений пока не замечено, несмотря на то, что регионы находятся в непосредственной близости. Их разделяет лишь Свердловская область.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Украина#БПЛА#Беспилотник#ВСУ
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