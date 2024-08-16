Люди в панике. На Урале обнаружили датчики наведения БПЛА

Отметим, что подобные посты уже появлялись в Липецке. Однако, все они оказались фейковыми. Вместо так называемого датчика, который прикладывают в виде фотографии к постам, на изображении — туристический маячок GPS, это уже успели подтвердить власти Липецка, однако в Башкирии пока с официальным опровержением региональные власти не выступали.