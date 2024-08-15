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Posted 15 августа, 12:55

Published 15 августа, 12:55

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Звание «Мать-героиня» присвоено жительнице Исетского района

Звание «Мать-героиня» присвоено жительнице Исетского района

15 августа 2024, 12:55
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Александр Моор по поручению президента России вручил государственные награды многодетным тюменцам.
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Почетное звание «Мать-героиня» присуждено жительнице Исетского района Марии Гамм, которая вместе с мужем вырастили десять детей. Мария Владимировна — первая в Тюменской области, кто получил эту награду после ее официального возвращения.

Жители Тюмени, супруги Колосковы, награждены орденами «Родительская слава». Супруги воспитывают восьмерых детей.

«Ваш жизненный пример, ваш выбор, ваше отношение к родительству и к детям — пример сохранения и приумножения традиционных семейных ценностей. Именно они были и остаются крепкой основой нашего государства и общества. Ваши семейные истории вызывают чувство гордости, уважения и восхищения», — обратился к награжденным глава региона.

За последние пять лет в Тюменской области стало в полтора раза больше многодетных семей. Сегодня их почти 40 тысяч, отметил губернатор.

«Многодетные семьи, в которых царят любовь, счастье и взаимная поддержка, — опора нашего Отечества», — подчеркнул Александр Моор.

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