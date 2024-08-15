Звание «Мать-героиня» присвоено жительнице Исетского района

«Ваш жизненный пример, ваш выбор, ваше отношение к родительству и к детям — пример сохранения и приумножения традиционных семейных ценностей. Именно они были и остаются крепкой основой нашего государства и общества. Ваши семейные истории вызывают чувство гордости, уважения и восхищения», — обратился к награжденным глава региона.