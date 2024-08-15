В тюменском селе врачебная амбулатория предоставляет широкий спектр медуслуг

Кроме того, в амбулатории работает кабинет зубного врача, где можно получить квалифицированную стоматологическую помощь. Ведут приём участковый врач-терапевт и участковый врач-педиатр, предоставляя полный спектр медицинских услуг. В амбулатории также есть детский прививочный кабинет и кабинет здорового ребенка. С момента обновления амбулатории её посетили более 10 тысяч человек, из которых 2 тысячи прошли диспансеризацию, а 192 человека — профосмотры. Прикреплённое население составляет 1503 человека, в том числе 294 ребенка.