nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 15 августа, 12:27

Published 15 августа, 12:27

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

В тюменском селе врачебная амбулатория предоставляет широкий спектр медуслуг

В тюменском селе врачебная амбулатория предоставляет широкий спектр медуслуг

15 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
В Голышмановском городском округе Ражевская врачебная амбулатория для местных жителей стала настоящим многопрофильным медцентром. Местные жители проходят здесь обследования и даже получают стоматологическую помощь. Все это стало возможным благодаря региональной программе.
Фото: сайт депздрава ТО

В сентябре 2022 года в селе Ражево завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории, реализованный в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Теперь жители 13 сельских поселений и медицинские работники могут пользоваться обновленной амбулаторией с современным оборудованием и комфортным пространством. В амбулатории функционирует кабинет неотложной помощи, кабинет раннего выявления заболеваний (КРВЗ), где фельдшер проводит профилактические осмотры и выявляет заболевания на ранних стадиях.

Кроме того, в амбулатории работает кабинет зубного врача, где можно получить квалифицированную стоматологическую помощь. Ведут приём участковый врач-терапевт и участковый врач-педиатр, предоставляя полный спектр медицинских услуг. В амбулатории также есть детский прививочный кабинет и кабинет здорового ребенка. С момента обновления амбулатории её посетили более 10 тысяч человек, из которых 2 тысячи прошли диспансеризацию, а 192 человека — профосмотры. Прикреплённое население составляет 1503 человека, в том числе 294 ребенка.

В амбулатории можно сделать ЭКГ, сдать кровь, мочу, кал, мокроту для анализов, проводится забор гинекологических мазков.

«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших пациентов и предоставить им качественную медицинскую помощь как можно ближе к месту проживания», — отметил главный врач ОБ №11 Белов Алексей Владимирович.

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», Ражевская врачебная амбулатория стала настоящим центром здоровья для сельских жителей. Современное оборудование, комфортные условия и профессионализм медицинского персонала гарантируют качественное медицинское обслуживание и сохранение здоровья сельских жителей.

Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
2 сентября, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Вчера, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
2 сентября, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Вчера, 04:59