В тюменском селе врачебная амбулатория предоставляет широкий спектр медуслуг

Posted 15 августа, 12:27
Published 15 августа, 12:27
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В сентябре 2022 года в селе Ражево завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории, реализованный в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
Теперь жители 13 сельских поселений и медицинские работники могут пользоваться обновленной амбулаторией с современным оборудованием и комфортным пространством. В амбулатории функционирует кабинет неотложной помощи, кабинет раннего выявления заболеваний (КРВЗ), где фельдшер проводит профилактические осмотры и выявляет заболевания на ранних стадиях.
Кроме того, в амбулатории работает кабинет зубного врача, где можно получить квалифицированную стоматологическую помощь. Ведут приём участковый врач-терапевт и участковый врач-педиатр, предоставляя полный спектр медицинских услуг. В амбулатории также есть детский прививочный кабинет и кабинет здорового ребенка. С момента обновления амбулатории её посетили более 10 тысяч человек, из которых 2 тысячи прошли диспансеризацию, а 192 человека — профосмотры. Прикреплённое население составляет 1503 человека, в том числе 294 ребенка.
В амбулатории можно сделать ЭКГ, сдать кровь, мочу, кал, мокроту для анализов, проводится забор гинекологических мазков.
«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших пациентов и предоставить им качественную медицинскую помощь как можно ближе к месту проживания», — отметил главный врач ОБ №11 Белов Алексей Владимирович.
Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», Ражевская врачебная амбулатория стала настоящим центром здоровья для сельских жителей. Современное оборудование, комфортные условия и профессионализм медицинского персонала гарантируют качественное медицинское обслуживание и сохранение здоровья сельских жителей.