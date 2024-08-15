В правительстве Тюменской области обсудили меры безопасности в День знаний

Дополнительные меры для обеспечения безопасности людей и объектов будут приняты в Тюменской области в День знаний и Единый день голосования 8 сентября. Об этом заявил глава региона Александр Моор на очередном заседании областной Антитеррористической комиссии.

«В Единый день голосования в Тюменской области запланировано и назначено 40 избирательных кампаний. Прежде всего, это выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Голосование пройдет в течение одного дня», — сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. На всех 112 избирательных участках будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности. Помещения для голосования оснастят средствами видеофиксации, а также стационарными или переносными металлодетекторами. Там будут дежурить наряды полиции. Мероприятия, посвященные Дню знаний, состоятся в школах Тюменской области 2 сентября, отметила директор областного департамента образования и науки Вероника Ефремова. Идет межведомственная приемка учреждений образования к новому учебному году, в ходе которой особое внимание обращается на антитеррористическую защищенность. Эта работа должна завершиться 16 августа. Во время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в Единый день голосования полиция, Росгвардия и подразделения МЧС России будут нести службу в усиленном режиме, доложили руководители ведомств. Кроме того, комиссия заслушала отчеты о деятельности антитеррористических комиссий города Тюмени, Тобольского, Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов. Работа по профилактике терроризма, проводимая на муниципальном уровне, имеет самое серьезное значение, и относиться к ней необходимо максимально ответственно, подчеркнул Александр Моор.